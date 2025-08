Las orgías del príncipe Andrés, sus estructuras financieras junto a Sarah Ferguson, desveladas en una nueva biografía

En el libro no solo se desvelan episodios relacionados con el vínculo del duque con el pederasta Jeffrey Epstein y sus episodios de conducta sexual inapropiada: se desenmascaran algunas de las estructuras financieras sostenidas por patronazgos, donaciones y actividades filantrópicas sospechosas. La inminente publicación de Entitled: The Rise and Fall of the House of York, una biografía no autorizada escrita por el historiador Andrew Lownie sale a la venta en el Reino Unido el próximo 14 de agosto. La obra se adentra en la vida del príncipe Andrés y su exesposa, Sarah Ferguson, desde su matrimonio hasta su vida posterior al divorcio, revelando aspectos turbios de sus finanzas, relaciones y conducta personal.

El texto, resultado de años de investigación, entrevistas inéditas y solicitudes de acceso a documentos oficiales, ya genera controversia por los explosivos fragmentos que han sido adelantados a la prensa. Entre los temas abordados se encuentra el presunto uso de patronazgos, donaciones privadas y actividades filantrópicas como fuente de financiación para mantener su nivel de vida, así como las implicaciones del duque con el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Uno de los episodios más escandalosos relatados en la obra se sitúa en 2006, durante un viaje oficial del príncipe Andrés a Tailandia. Según testimonios recogidos por Lownie, el duque habría transformado la suite de su hotel en Bangkok en el epicentro de una fiesta sexual durante un fin de semana. Andrés se encontraba representando a la corona británica en los actos conmemorativos del 60º aniversario de la coronación del Rey Bhumibol Adulyadej. Pero varios testigos describen en el libro un flujo constante de mujeres entrando y saliendo de su habitación. Hasta el momento, no ha habido ningún comentario público del entorno del príncipe sobre estas acusaciones.

El vínculo del duque con Epstein ocupa una parte central del relato. Lownie detalla cómo la relación entre ambos iba más allá de lo ya conocido, incluyendo supuestas fiestas privadas, encuentros sexuales organizados a través de terceros y el acceso conjunto a círculos de poder. Según varias fuentes citadas en la biografía, Epstein describía al príncipe como "obsesionado con el sexo" y habría actuado como facilitador para que este conociera a mujeres jóvenes. En 2019, el propio Andrés calificó su relación con Epstein como un "error de juicio", aunque esta obra sugiere que fue mucho más profunda y prolongada de lo que se ha conocido hasta ahora.

Sarah Ferguson también aparece implicada en las redes de influencia y beneficios que, según el libro, les permitieron mantener su estatus de multimillonarios tras el divorcio. Se sugiere que participó en eventos de alto perfil y accedió a contactos estratégicos que le ayudaron a sostener un estilo de vida de lujo.

Puñetazo de Harry a su tío

En el plano familiar, el libro incluye un supuesto incidente atribuido a 2013, en el que supuestamente el príncipe Harry habría agredido a su tío Andrés tras una discusión provocada por comentarios despectivos hacia Meghan Markle. Según esta versión, el altercado terminó con una hemorragia nasal del duque. Sin embargo, los duques de Sussex han desmentido categóricamente ese episodio, y su equipo legal ha calificado la historia como "falsa y difamatoria".