Era uno de los momentos más esperados de la tarde: el discurso de la princesa de Asturias y de Girona durante la entrega de premios que lleva su nombre. La gala ha tenido lugar en el Gran Teatre Liceu de Barcelona, en plena Rambla de la ciudad. A su llegada, Leonor ha compartido protagonismo con su hermana, la infanta Sofía, y sus padres, los reyes Felipe y Letizia, pero ha acaparado todas las miradas al subir al atril del escenario para dirigir unas palabras a los más de 2000 invitados que la observaban: "Debo admitir que impone estar aquí", ha confesado la heredera.

"President, alcalde, consellers, autoritats, amics i amigues que avui heu volgut compartir aquesta trobada: gràcies per la vostra presència, per fer possible que estiguem avui units en aquest Gran Teatre del Liceu", ha comenzado la princesa ("Presidente, alcalde, consejeros, autoridades, amigos y amigas que hoy ha querido compartir este encuentro: gracias por su presencia, por hacer posible que estemos hoy unidos en este Gran Teatre del Liceu").

La princesa, más tranquila que en ocasiones anteriores, continuaba: "He d'admetre que m'imposa estar aquí, en aquest 'santuari de les arts', que és el que podem llegir en una de les parets del Saló dels Miralls. Aquest teatre és símbol i identitat de Barcelona", que en castellano sería "Debo admitir que me impone estar aquí, en este 'santuario de las artes', que es lo que podemos leer en una de las paredes del Saló dels Miralls. Este teatro es símbolo e identidad de Barcelona". Y añadía: "Aquest teatre és símbol i identitat de Barcelona, ciutat mendociana de prodigis a la qual m'estic apropant amb lectures estivals per rebre a Oviedo al català il·lustre que és Eduardo Mendoza".

Ya en castellano, la princesa de Girona ha hablado de cada uno de los premiados (Pablo Sánchez Bergasa, Manuela Bouzas Barcala, Andreu Dotti Boada, Valentina Agudelo y Gabriela Asturias) y los ha comparado con los intérpretes de la ópera Rusalka de Dvorák, que se había representado sobre esas mismas tablas unas semanas atrás. "Hace unas semanas se ha representado aquí la ópera Rusalka de Dvorák y estuve viendo unas imágenes del escenario justo cuando caía el telón. Todos los que acababan de participar en la representación, ya sin los ojos de los espectadores encima, se abrazaban entusiasmados por la emoción y el esfuerzo colectivos tras ofrecer la excelencia del arte, en este caso expresado en una ópera. Ese es el entusiasmo que veo en la vida y obra de nuestros premiados, la energía impresionante de seis mujeres y hombres a quienes acabamos de escuchar".

La hija de Felipe y Letizia volvía al catalán para finalizar su discurso: "Els sis abordeu la complexitat del món i la transformeu en solucions clares, accessibles i eficaces. Els sis us heu anticipat als desafiaments i heu treballat a llarg termini en un món on tot és urgent. Els sis heu escollit el camí difícil, el del compromís, el propòsit, la consciència del que està bé, del que cal fer. Us dono les gràcies als sis per enlluernar-nos amb la vostra determinació i paciència per tirar endavant i perseverar, i posar tant de talent al servei de la societat". Y remataba: "I agraeixo també als patrons el seu suport perquè la Fundació Princesa de Girona, amb la feina de tot el seu gran equip, sigui còmplice i impulsora de la manera que tenen els nostres premiats de mirar el món: una mirada que no busca dreceres i que es construeix sovint en silenci i amb convicció, amb l'ètica de la feina ben feta i la cerca del bé comú, amb l'entusiasme per aconseguir millorar la vida de les persones. Gràcies".