La XVI edición de los premios Princesa de Girona que se ha celebrado este miércoles en Barcelona ha sido todo un éxito. Los reyes Felipe y Letizia han sido recibidos entre vítores y aplausos en el Gran Teatre Liceu de la Rambla acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Junto a ellos, los patronos de la fundación, los seis jóvenes premiados y más de 2000 invitados que han disfrutado de una gala amena y repleta de anécdotas, como la emoción de Andrés Iniesta, el jugador de La Roja que nos dio el gol de la victoria en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Precisamente sobre ese momento ha bromeado Felipe VI al finalizar su discurso: "Me despido con una mención deportiva. Querido Andrés, Iniesta de mi vida. (...)", ha dicho provocando las carcajadas de todo el patio de butacas. "Tampoco hace tanto tiempo de aquello, solo quince años", seguía. El rey continuaba deseando suerte a todos los deportistas españoles en competición en estos momentos, especialmente para la Selección Femenina (cuyo partido contra Alemania retransmitía RTVE a continuación), y apuntaba entre risas: "Espero que estemos cumpliendo el tiempo porque si no, nos cortan la señal. La UEFA no espera".

El monarca, además, ha celebrado la labor de la fundación como sostén y cobijo para los jóvenes talentos y ha señalado el papel de sus hijas en el futuro de la misma: "Nos alegra que podamos seguir apoyando la actividad de la fundación mientras la princesa Leonor crece en su participación e implicación como presidenta de honor y junto a su hermana la infanta Sofía, ellas mucho más próximas a la generación de nuestros premiados (...) Cuando se confía en el talento joven, venga de donde venga, este encuentra su camino y tiene el poder de transformar el presente".

Y si el rey ha protagonizado el momento más divertido del evento, Andrés Iniesta ha hecho gala de la sensibilidad. Visiblemente nervioso, ha subido al escenario para responder a las preguntas de algunos premiados y ha lanzado mensajes sobre la importancia de cuidar la salud mental: "Afortunadamente, hemos mejorado mucho en este aspecto, pero creo todavía mucho más recorrido. Ojalá en su momento hubiera tenido a disposición muchas de las cosas que se tienen hoy en día. Yo pasé momentos oscuros y complicados. Todos pasamos por algún momento de esos", ha dicho.

Iniesta ha recordado sus problemas con la depresión y ha aconsejado a los jóvenes estar atentos a las señales: "Invito a los jóvenes, chicos o chicas, o da igual la edad, a esa parte psicológica, de poder ser ayudados. No necesariamente se debe estar mal, pero como sociedad, en ese sentido, hemos mejorado muchísimo y hay que seguir en esa línea". Y añadía: "La sociedad ha ido cambiando, pero, al final, los valores que mueven al mundo y que nos mueven interiormente no cambian, tienes que seguir adaptándote a lo que hay a tu alrededor. Pero esos valoren son los que marcan la diferencia".