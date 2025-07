El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha abierto sus puertas este miércoles para albergar una de sus ceremonias más multitudinarias: la entrega de Premios Princesa de Girona. Cerca de 2000 invitados han atravesado sus puertas antes de la llegada de los anfitriones, los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía. Los cuatro habían mantenido un encuentro con los patronos de la fundación y los ganadores de la edición unas horas antes y reaparecían en la Rambla de la Ciudad Condal poco después de las 19:00 h. en dos coches blindados. Relajados y sonrientes, saludaban su llegada y dejaban el primer guiño de la tarde: todos iban vestidos con tonos oscuros.

No ha sido un capricho ni tampoco una casualidad. Este año, el tema central de la gala Premios Princesa de Girona es el agua, con espectáculo de luces e imágenes incluido, así como la presentación de la canción 'Mano a mano', un tributo a las áreas valencianas impactadas por la DANA, obra de Julio Reyes Copello e interpretada por Maura Nava y La Espe, junto al Cor Vivaldi. Entre el patio de butacas, 200 jóvenes valencianos que participaron voluntariamente en las labores de rescate y limpieza tras la tragedia. Con este trasfondo, y a pesar del espíritu festivo y de celebración del evento, la familia real ha querido rendir su particular homenaje a Valencia y expresar todo su respeto a las víctimas a través de sus looks, elegantes pero muy sobrios.

Doña Letizia ha optado por un traje de chaqueta de corte clásico, con pantalón ligeramente acampanado y solapas satinadas. Leonor ha seguido el ejemplo de su madre con un toque moderno gracias a una tela de efecto metalizado gracias a los hilos plateados sobre fondo oscuro, mientras que su hermana, la infanta Sofía, se ha decantado por un dos piezas formado por mono en tono marino con escote asimétrico que dejaba al descubierto uno de sus hombros.

.