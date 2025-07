Kate Middleton deslumbra en Wimbledon: reaparece radiante y con un look en tono mantequilla impecable

El All England Lawn Tennis and Croquet Club reúne estos días a celebridades y royals de todo el mundo. Este domingo, el rey Felipe VI tendrá un asiento de honor para animar a Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon, donde se enfrentará al número uno mundial, el italiano Jannik Sinner. Justo antes de la gran final, este sábado Kate Middleton ha reaparecido en las gradas tras un tiempo alejada del ojo público, mientras se recuperaba de su diagnóstico de cáncer, dejando claro que su presencia sigue siendo imprescindible en el evento más esperado del año en Londres. Es más, ostenta el título de patrona real del All England Lawn Tennis and Croquet Club, un nombramiento que recibió de la reina Isabel II.

Kate Middleton en Wimbledon

La duquesa de Gales ha reaparecido con una gran sonrisa, saludando con cercanía a los presentes y mostrando un aspecto sereno y radiante. Para la ocasión, la esposa del príncipe Guillermo ha apostado por un impecable conjunto en tono mantequilla, formado por una chaqueta de manga corta con botonadura frontal, cinturón a juego que marcaba su silueta y bolsillos de inspiración Chanel, que ha combinado con una falda plisada a juego.

Kate Middleton

Durante la jornada, se ha mostrado especialmente animada y cercana, disfrutando del ambiente con gestos de complicidad y sonrisas constantes. Aunque acudió sin la compañía del príncipe Guillermo ni de sus hijos, ha contado con la compañía de Debbie Jevans, presidenta de la AELTC, quien decidió acompañarla durante el evento.

La última vez que vimos a Kate Middleton en Wimbledon fue en la final de 2024, poco después de anunciar que padecía cáncer. Entonces, acaparó titulares con un elegante vestido morado de Safiyaa y compartió palco con el Felipe VI. Un año después, su reaparición pública en el mismo escenario adquiere un simbolismo aún mayor.

En lo deportivo, todas las miradas están puestas en Carlos Alcaraz, número dos del mundo, que intentará revalidar su título sobre la hierba del All England Club y sumar su tercer Wimbledon consecutivo, tras imponerse en semifinales al estadounidense Taylor Fritz. Enfrente tendrá al italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo, que tras eliminar a Novak Djokovic buscará coronarse por primera vez en la catedral del tenis.