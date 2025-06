La preocupación por el estado de salud de la princesa de Gales se mantiene en Reino Unido discreta, silenciosa pero siempre presente, especialmente desde que la mujer de Guillermo de Inglaterra cancelara a última hora su asistencia a la Royal Ascot 2025, uno de los eventos más importantes de la temporada. Este jueves, sin embargo, los fieles a la Corona ya respiran un poco más tranquilos, porque Kate Middleton ha vuelto al trabajo. Eso sí, a puerta cerrada.

La nuera de Carlos III ha recibido en el Castillo de Windsor a Melinda French Gates, ex mujer del multimillonario Bill Gates (fundador de Microsoft) y una de las mujeres más ricas del planeta. Completamente volcada en labores filantrópicas, la empresaria quiere darle un impulso a un nuevo proyecto que busca promover el poder y la influencia femenina, le expuso sus planes a la princesa de Gales, más que dispuesta a ayudarla en una iniciativa solidaria y feminista. Según The Mirror, la reunión no constaba en la agenda oficial de Kate Middleton, por lo que se entiende que el encuentro tuvo un carácter privado y personal, no como princesa y empresaria sino como dos amigas que planean hacer algo bonito e importante.

Mientras, los británicos cuentan los días que faltan para volver a ver a su princesa y las apuestas señalan la final del torneo de Wimbledon, una cita a la que Kate Middleton no suele faltar. Será el próximo 13 de julio. El año pasado, la futura reina de Inglaterra acudió con su hija, la princesa Charlotte, y disfrutaron desde el palco de honor de la victoria del español Carlos Alcaraz, a quienes felicitaron en persona.