Crece la preocupación por la princesa de Gales. El pasado miércoles, Kate Middleton anuló a última hora su asistencia a Royal Ascot 2025, la cita más glamurosa del calendario hípico británico. A pesar de la sorpresa y el desconcierto, los medios dieron por hecho que verían a la esposa de Guillermo de Inglaterra en otra de las jornadas del evento, pero este viernes se ha celebrado la cuarta y sigue sin haber rastro de la futura reina de Inglaterra, a la que se diagnosticó un cáncer en marzo de 2024.

Algunos se preguntan si la intensa agenda de Kate Middleton en los últimos días (con los desfiles Trooping the Colour y la Orden de la Jarretera) ha podido pasar factura a su salud y este viernes la experta real Hannah Furness ha desvelado algunos detalles sobre la situación que, una vez más, se ve empañada por el hermetismo de Buckingham Palace: "Fue un momento de consternación, pero no creo que debamos estar demasiado preocupados", ha afirmado en 'A Right Royal Podcast'. "Creo que este es un buen momento para que nosotros y los fans de la realeza nos detengamos y recordemos dónde está. El año pasado por estas fechas no pudo hacer nada de esto", ha añadido.

Sobre las críticas por la ausencia de Kate Middleton en uno de los eventos más importantes de la temporada, asegura: "Es un momento para detenernos y recordar lo lejos que ha llegado, lo duro que ha trabajado para volver a estar en el ojo público". Además, Furness recuerda que tanto la princesa como la Casa Real avisaron de que su regreso a la vida pública sería progresivo y controlado, por lo que afirma que la renuncia a la Royal Ascot 2025 no debería sorprender tanto: "Su vuelta al trabajo debe ser sensata, segura y prudente".

La experta lanza un último mensaje tranquilizador: "Se encuentra perfectamente. Tiene una larga vida laboral por delante en la Familia Real y todos a su alrededor, especialmente el príncipe Guillermo, son muy conscientes de tener que controlar su ritmo para asegurarse de que esté en forma y bien para hacerlo".

Camilla y Zara Tindall, fieles a la cita

Y mientras se debate sobre la salud de la princesa y el hermetismo de Buckingham Palace, la Royal Ascot 2025 continúa ofreciendo imágenes para el recuerdo. La reina Camilla ha disfrutado de las carreras por tercer día consecutivo, para el que ha escogido un vestido fluido en blanco con remates bordados en dorado, a juego con un sombrero de ala ancha y adornos florales.

Zara Tindall ha puesto un punto de modernismo al evento este viernes optando por un conjunto de pantalón y chaqueta en azul cielo, rematado con un tocado de molinillo muy original.

Eugenia de York se ha decantado por la sencillez de una falda campana de cintura alta combinada con un top en tono tierra a juego con un original bolso de mano. Su madre, Sarah Ferguson, ha optado por un conjunto de lunares 'black & white' y sombrero de rafia.

