La razón por la que Kate Middleton no asistió al Royal Ascot 2025: lo que Buckingham Palace no cuenta

Preocupación en Buckingham Palace por el estado de salud de la princesa de Gales. Kate Middleton tenía previsto asistir el pasado miércoles 18 de junio al Royal Ascot 2025, una cita de gran importancia que ya tuvo que cancelar el año pasado por estar en plena batalla contra el cáncer. Aunque la princesa sigue en tratamiento de quimioterapia, ha ido retomando su agenda poco a poco, es más, la vimos radiante en el Trooping The Colour. De hecho, su nombre aparecía en la lista oficial del hipódromo junto al del príncipe Guillermo, pero a última hora el Palacio de Kensington canceló su asistencia sin dar más explicaciones.

Al parecer, Kate habría tenido que ser hospitalizada de urgencia hace apenas unos días. Así lo ha confirmado este domingo la periodista experta en Casas Reales, Concha Calleja, en el programa Fiesta: "Se sintió muy mal cuando se levantó, pensó que mejoraría, pero no mejoró. Necesitó atención médica, pero hospitalaria. Es lo que me cuentan, aunque no se ha dicho oficialmente", ha explicado.

Según Calleja, la decisión de reaparecer en público —en eventos como el Trooping The Colour o la Orden de la Jarretera— habría estado más que forzada por la delicada situación que atraviesa la monarquía británica tras la baja médica de la princesa y el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III. "La caída de popularidad de la Casa Real está obligando a Kate a regresar antes de lo debido. En realidad, quien debería volver pronto es el príncipe Guillermo", ha señalado.

La periodista también ha asegurado que la duquesa "tuvo que ser ingresada una hora antes" de su aparición y que, durante los últimos actos públicos —incluido el de la Orden de la Jarretera, este 17 de junio—, "ya se le veía desmejorada". A día de hoy, según ha relatado Calleja, Kate aún no tiene el alta médica.