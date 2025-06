Iñaki Urdangarin niega que vaya a publicar sus memorias y asegura que no es el manuscrito lo que corrige en la playa junto a su novia

La semana pasada, la periodista Pilar Eyre aseguraba que Iñaki Urdangarin estaría ultimando unas memorias de carácter supuestamente explosivo, cuya publicación estaría prevista para enero de 2026. Sin embargo, desde el entorno del ex marido de la infanta Cristina desmienten con rotundidad esa versión.

Este miércoles, la revista Lecturas publica imágenes del ex duque de Palma junto a Ainhoa Armentia, en la playa de Ilbarritz —entre Biarritz y Bidart— donde se les ve en actitud distendida, mientras él revisa unos documentos en papel. Según María Patiño, que firma la noticia, esos papeles serían las galeradas de su autobiografía, es decir, las pruebas de impresión previas a la publicación de un libro. No obstante, fuentes cercanas al entorno de Urdangarin lo niegan tajantemente: "No existen memorias en preparación, y mucho menos hay una publicación prevista en el corto plazo", nos explican.

Es cierto que las imágenes muestran al ex cuñado de Flipe VI en bañador, revisando textos junto a su novia. Él subraya, anota al margen y comenta pasajes con su su novia. Sin embargo, nada de ello confirma que se trate de unas memorias personales. "Está trabajando, pero no en unas memorias", aseguran fuentes próximas al padre de Irene Urdangarin, quienes insisten en que no hay ningún proyecto autobiográfico en marcha. "Si publica algo, será más bien un libro de coaching u otra materia de desarrollo personal", afirman.

La imagen la publica este miércoles la revista Lecturas: Urdangarin, sentado en una silla plegable y vestido con una camiseta blanca informal, revisa con minuciosidad unos papeles pero, ¿de verdad se trata del borrador de sus memorias? ¿Son esos los papeles que descansan sobre sus piernas mientras sujeta con la boca dos rotuladores, uno amarillo y otro naranja.

Pilar Eyre mantiene su información

Frente a esta versión, Pilar Eyre mantiene su información. "Que se prepare la familia real porque en enero de 2026 explotará una bomba de largo alcance. No es un rumor, es un hecho cierto: las memorias están casi acabadas", ha declarado. Según la veterana periodista, se trata de un texto redactado de puño y letra por el propio Urdangarin, sin censuras y con el respaldo de una editorial independiente, sin vínculos con la Casa Real.

La autora describe un contenido revelador que incluiría detalles de su vida con la infanta Cristina, sus años como jugador de balonmano, el nacimiento de sus hijos, su polémico paso por los negocios y su decepción con el rey emérito Juan Carlos I. "Me sacrificó, me dejó caer", relataría en el texto, siempre según Eyre. Además, sostiene que la infanta Cristina conoce el contenido del supuesto libro y, aunque no ha intervenido en su redacción, "lo apoya, lo ayuda porque, en cierta manera, lo compadece".

Mientras tanto, desde el entorno de Urdangarin insisten en restar credibilidad a la exclusiva y aseguran que no hay manuscrito, ni contrato editorial, ni publicación programada. De momento, lo que sí hay son unas vacaciones en la costa vasco francesa y muchos rumores en torno a unos papeles que, por ahora, no parecen ser el escándalo anunciado.