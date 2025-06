El libro de memorias de Iñaki Urdangarin que teme Juan Carlos I: "Me dejó caer", lanza el exduque

El exduque de Palma prepara un libro de memorias. Una autobiografía que planea lanzar en enero de 2026 donde se vacía para recordar su pasado, su ascenso en Zarzuela al casarse con la infanta Cristina y su descenso a los infiernos con la irrupción del caso Nóos por el que fue condenado a prisión. Lo publica Pilar Eyre en Lecturas.

Serán unas páginas que retumbarán en los oídos del emérito. Habla la escritora de la gran decepción de Iñaki con Juan Carlos, quien expresa así su desaliento: "Me sacrificó, me dejó caer". Además, asegura Eyre que Cristina está al tanto y que "le apoya, le ayuda y que le compadece". Más detalles: que aún se baraja el título que se espera para después de Navidad.

Cumplió Iñaki una condena de cinco años y diez meses de prisión por el mencionado caso Nóos por malversación, prevaricación, fraude a la administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias Cristina, absuelta, fue a visitarle a la a prisión de mujeres de Brieva, en Ávila, donde él era el único interno varón. La infanta iba desde Ginebra, donde vivía con sus cuatro hijos. Durante aquellos años fue su apoyo inquebrantable.

Roto el matrimonio, la vida de ambos dio un vuelco. En 2022, cuando las imágenes de Iñaki paseando por la playa con otra mujer, Ainhoa Armentia, salieron a la luz, el matrimonio se quebró. La infanta, abatida, silenciosa como siempre, no hizo declaraciones. Se separaron oficialmente, tras años de distancias y silencios. Comparten su amor absoluto por sus cuatro hijos.

Iñaki ahora tira hacia adelante con su nuevo trabajo de coach y aseguraba en una entrevista en La Vanguardia: "Me he reinventado desde la sencillez". Revelaba que ha sido "muchos Iñakis" —y no le falta razón— pero también que todos esos "Iñakis", incluso el más infame, le han enseñado algo. "La suma de todos ellos es lo que me ha hecho ser quien soy ahora. Todas las fases tienen cosas que enseñarte".