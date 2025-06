Estefanía de Mónaco renuncia a sus obligaciones reales a los 60 años: "Es hora de jubilarme. Me lo merezco"

Así ha anunciado la hermana del príncipe Alberto de Mónaco que su agenda oficial como miembro de la Casa Grimaldi tiene los días contados: "Es hora de jubilarme. Me lo merezco". Estefanía, el alma libre de la familia monegasca, quiere alejarse del foco mediático y el estricto protocolo palaciego que tanto le repele para disfrutar, a sus 60 años, de una vida centrada en su labor social: "De ahora en adelante, aspiro a algo más".

Estefanía ha concedido una entrevista a la revista francesa Point de Vue, precisamente por el 15º aniversario de la creación de la residencia en Carpentras (Francia), uno de los proyectos más especiales de la Fundación Fight Aids de Mónaco, asociación que ella preside y cuya labor es brindar acompañamiento y asesoramiento a personas con VIH. Su objetivo es ambicioso: acabar con la enfermedad antes de 2030. La lucha de la princesa contra el VIH comenzó hace décadas, cuando una amiga íntima, soltera y madre de un hijo, lo contrajo. Desde entonces, la hija más pequeña de Rainiero de Mónaco y Grace Kelly ha sido altavoz de enfermos y familiares.

Y lo seguirá siendo. Estefanía ha decidido abandonar sus funciones institucionales para volcarse por completo en su labor divulgativa y de apoyo: "Para hablar de la lucha contra el sida en Mónaco y de las batallas que libramos, siempre estaré presente". Eran ya muy pocas las ocasiones en las que podíamos ver a la princesa junto al resto de la familia, pues nunca ha sido amante de las multitudes y la pompa. A partir de ahora, su participación en la agenda de palacio será nula: "Ya no le veo sentido a hablar de mí. Además, nunca ha sido lo mío. Tengo 60 años, siento que he dado suficiente y, sobre todo, he dicho todo lo que tenía que decir".

Entre la familia y el circo

La labor social de la princesa ha quedado en ocasiones eclipsada por sus polémicas amorosos. El primero, con Daniel Ducruet, padre de sus dos hijos mayores, Pauline y Louise. Se casaron en 1995 y se divorciaron apenas un año después tras la publicación de unas escandalosas imágenes en las que el yerno de Rainiero de Mónaco le era infiel a su esposa con otra mujer en una piscina.

En 1998 nació su tercera hija, Camille, fruto de un romance con el que entonces era su guardaespaldas, Jean Raymond Gottlieb, y poco después, Estefanía rehízo su vida con el artista circense Adans López Peres, a quien dio el "sí, quiero" en 2003. El divorcio llegó un año después.

De izquierda a derecha, Camille, Pauline, Estefanía y Louise

En 2023, su único hijo varón y la esposa de este, Marie, la convirtieron por primera vez en abuela con la pequeña Victoire, a quien se unió su hermana, Constance, el pasado mes de diciembre.