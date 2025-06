Los Reyes visitan el pueblo lucense de Burela, en Lugo: la blusa de aire marinero de doña Letizia

Ana Gómez Viñas Burela de Cabo, Lugo

Daban sol. Pero se ha levantado el cielo de color plata y nublado. Tal cual. Burela de Cabo, en Lugo, ha acogido la visita de los reyes Felipe VI y Letizia como un acontecimiento histórico para el sector de la pesca. Una llegada muy aplaudida en este pueblo marinero con el puerto bonitero referente en el litoral del Cantábrico. Cubrimos el recorrido de don Felipe y doña Letizia desde el kilómetro cero, junto a la Cofradía de Pescadores. Ha tenido lugar este martes 17 de junio. Se da la casualidad de que don Juan Carlos aterrizó ayer en Vigo para asistir este fin de semanas a las regatas en Sanxenxo, en la Ría de Pontevedra. Coinciden padre e hijo en Galicia. Han acompañado a Sus Majestades el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; y la alcaldesa Carmela López. Helicópteros, seguridad y vallas blancas nos han marcado el camino hasta el punto de prensa.

Ha vivido este concello de la Mariña lucense la visita inédita de Sus Majestades desde días antes. Con permiso de las nubes de Monte Castelo de esta mañana, al final un rayo de sol se ha abierto paso para acompañarnos durante esta intensa travesía. Camino del puerto, he dejado a la derecha la pieza mural que rinde homenaje a las mujeres del mar, pescaderas, redeiras y conserveiras, por su papel imprescindible en la industria de la pesca. Obra que firman Belén Mogo y Martín Lestao en los restos donde antes de levantaba la antigua fábrica de conservas. Es esta, la mujer y el mar, una de las claves que conecta la visita de doña Letizia al concello gallego.

Por delante del Almacén do peixe y con los astilleros Armon al fondo, he seguido camino hasta acceder a la zona portuaria. Quedaba a mi izquierda, la Nave de Redes y más a mi izquierda, el espigón, reconvertido en Museo al Aire Libre de Pinturas Murales a través de la exposición Amarte. También ejemplo de inclusión y diversidad. Otra de las claves de la visita. Y ya en el mar, el faro, claro. Señal cardinal y símbolo local de 1959 que sirve de guía a los barcos para entrar en puerto.

Recreado el contexto, pues, ha arrancado esta visita de Sus Majestades en medio de una expectación máxima. En la Cofradía de Pescadores San Juan Bautista hemos visto el gran mural conmemorativo por los cien años de la institución que lleva el título 'Un mar de artistas'. "En 2023 no pudieron venir", me dicen, pero este año sí. "La visita de los Reyes es un espaldarazo para la pesca y para Burela", me ha comentado Basilio Otero, patrón mayor y presidente de la Federación Nacional de Cofradías de España. Supone este sector el 19% del PIB en este municipio.

Para la visita al concello, pensaba yo en un look azul marinero, tan de la zona. Doña Letizia se ha lanzado al blanco y negro con una blusa de mangas abullonadas recogidas en puños y un pantalón básico negro de pierna estrecha. Zapato bajo para subir a bordo del barco museo Reina del Carmen.