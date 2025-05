Jaime de Marichalar pierde la paciencia y protagoniza un encontronazo con la prensa: "Esto es acoso"

A Jaime de Marichalar (62) nunca le ha gustado demasiado que las cámaras sigan cada uno de sus pasos ni los de su familia. Sin embargo, haber sido marido de la infanta Elena es algo que llevó implícito desde el momento en que se unió a la familia real. Tras más de 18 años separado de la hija del rey emérito, Marichalar sigue haciendo su vida lo más alejado posible de los focos y evita, en la medida de lo posible, pronunciarse sobre las andanzas de sus dos hijos, Froilán (26) y Victoria Federica (24). A pesar de intentar mantenerse al margen, el que fuera cuñado del rey Felipe VI sigue despertando un interés especial entre los paparazzis, algo que, a día de hoy, no tolera nada bien.

Estos últimos días, el padre de Froilán ha protagonizado un inesperado enfrentamiento con los medios a plena luz del día. "Por favor, ¿me puedes dejar? Te he dicho que me dejes, por favor. No he contestado nunca y no voy a contestar jamás, déjame", interrumpía Jaime al periodista que intentaba preguntarle sobre su vida privada.

"Esto es acoso, te estoy diciendo que no me molestes y me estás molestando", insistía, dejando claro que no está dispuesto a tolerar la persecución mediática ni a entrar en temas personales.