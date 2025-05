Este 19 de mayo se cumplen siete años desde que la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor acogiera uno de los momentos más importantes de la Casa Real británica: la boda entre el príncipe Harry y la norteamericana Meghan Markle. Un "sí, quiero" feliz e ilusionante que poco hacía sospechar lo que vendría después: una crisis familiar y una ruptura total con el histórico Megxit. Cruzaron el Atlántico y comenzaron una vida lejos de la corte, en California. Desde aquí, la ex actriz y ahora empresaria ha felicitado a su marido por estos siete años de amor: "Siete años de matrimonio. Toda una vida de historias".

"Gracias a todos ustedes, ya sea a nuestro lado o desde lejos, que nos han amado y apoyado a lo largo de nuestra historia de amor; los apreciamos", continúa Meghan. "Feliz aniversario", remata. Junto a este breve pero significativo mensaje, la nuera del rey Carlos III ha publicado más de dos decenas de imágenes inéditas, todas pegadas a un tablón gracias a un programa de diseño amateur, que resume su relación. Preciosas estampas en blanco y negro en las que Harry y Meghan se abrazan enamorados, en otras contemplan bucólicos amaneceres, en algunas aparecen vestidos de gala, otras están captadas en mitad del campo...

Pero no solo Harry y Meghan protagonizan este álbum especial, porque en algunas de las instantáneas también aparecen sus hijos, Archie y Lili, incluso antes de su nacimiento, pues hay una ecografía de bebé.

La sorprendente publicación de Markle llega solo unos días después del Día de la Madre (en Estados Unidos el 11 de mayo), que la actriz celebró también con una preciosa fotografía en la que aparecía cargando a sus dos retoños.

No suele ser habitual que la duquesa de Sussex (ni el duque, por supuesto) compartan esos momentos familiares o románticos con sus seguidores pero esta 'norma' autoimpuesta desde que salieran del organigrama oficial de los Windsor ha cambiado en los últimos meses, coincidiendo con el nuevo proyecto de Meghan, As Ever, una empresa con la que comercializa mermelada, té, miel, flores secas y mezclas para hornear. Desde aquí defiende un tipo de vida saludable, en contacto con la naturaleza y donde la familia es lo más importante.