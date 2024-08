Meghan Markle llevó más de 100.000 euros en ropa durante su gira de cuatro días por Colombia: sus looks, al detalle

La gira de cuatro días del príncipe Harry y Meghan Markle por Colombia se sumó a la que ya hicieron en mayo, en esta ocasión por Nigeria. De nuevo, los looks elegidos por la duquesa de Sussex para concienciar sobre algunos temas sociales como el empoderamiento femenino, la igualdad o los problemas de la infancia han sido muy comentados. La que fuera actriz de Suits, en cuatro días, ha llevado en ropa casi 90.000 libras esterlinas, lo que equivale a una cantidad superior a los 100.000 euros.

Vayamos por días. La gira "casi real", como así la bautizan desde la prensa británica, comenzó el pasado jueves, 15 de agosto, y estuvo repleta de actos. En uno de ellos, incluso, la nuera de Carlos III se atrevió con el español.

Los looks del jueves

Para el primer acto del jueves, Meghan escogió un chaleco con cuello de la marca neoyorquina Veronica Beard y un pantalón azul marino con corte en ángulo de la misma firma, que acompañó con bolso color crema de la firma italiana Loro Piana, una pulsera 'Against Evil Eye' de Lorraine Schwartz y unos pendientes clásicos de cianita pequeña de Pippa. Los zapatos de salón con punta puntiaguda BB de Manolo Blahnik en ante negro hicieron el resto. Daily Mail recoge estas cantidades. Este primer look suma la friolera 20.700 libras esterlinas, lo que equivale a 24.288 euros.

Para el segundo acto del día la cuñada de Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton no se quedó atrás con un vestido largo de tweed metalizado con diseño navajo y color burdeos de Johanna Ortiz. Lo combinó con un collar Cartier Justr Un Clou en oro amarillo con diamantes, unos pendientes Arpege Sleeper de Lanvin en oro y unas sandalias tipo mule con tiras de cuero Etana de Jimmy Choo en color tostado. Total look: 14,509 libras esterlinas (17.023 euros).

El jueves terminó con un tercer acto para el que Meghan escogió una camisa marrón chocolate de Victoria Beckham, pantalones de tiro alto colby en color 'spice' de La Ligne NYC y la 'Divine 85' Gamuza marrón coñac de Aquazzura. Remató el conjunto con unos pendientes colgantes de diamantes y citrinos Muse de Birks. Total look: 3,409 libras esterlinas (4000 euros).

En total, este día llevó en ropa 45.311 euros.

Los looks del viernes

El segundo día por Colombia continuó con una agenda muy apretada. El primer look estaba formado por una americana Loro Piana Jamilla en color camel, camisa de algodón sin mangas 'Paula' de Mango en color blanco, bailarinas con tira trasera de Chanel y bolso bandolera Cesta Collective en color Panna. Total del look: 4,365 libras esterlinas, 5.122 euros. Los pendientes, en cambio, pertenecieron al joyero de Lady Di. Son los de oro en forma de mariposa.

El segundo atuendo que eligió para el viernes estaba compuesto por una falda midi de la firma Juan de Dios, modelo Amaime martello de seda en chintz verde marfil. Eligió unos pendientes colgantes con forma de lanza de Sarah Hendler en esmeralda y zafiros. Total look. según el mismo tabloide: 2,083 libras esterlinas (2.444 euros).

Para terminar la jornada, la mujer del príncipe Harry se decantó por un vestido de Oscar De La Renta en azul cerúleo, tacones Aquazurra y un collar de tenis con diamantes y colgante de gota invertida para bebé de Logan Hollowell. Total look: 13,786 libras esterlinas (16.178 euros).

Si sumamos estas cantidades, comprobamos que el viernes lució un total de 23.744 euros.

Los looks del sábado

Y ahora saltamos al sábado, el penúltimo día de sus días por Colombia, país en el que visitaron Bogotá, Cartagena de Indias y Cali. Para el primer conjunto del día, Meghan escogió un top corto de seda Deep Ocean con falda larga de seda Hello Sailor de Johanna Ortiz (repitiendo firma), un sombrero de ala ancha Hannia Char, gafas de sol clásicas estilo aviador en dorado de Ray-Ban, unos pendientes de Ariel Gordon y sandalias Aquazzura Divine 85 en color marrón. Recurrió de nuevo por una de sus firmas favoritas para los pies y en total llevó encima 2.757 libras esterlinas (3.235 euros).

Para el segundo acto, eligió una falda de lino blanca de Posse, una camiseta del mismo color de tirantes con cuello redondo de Argent y sandalias Cecilia de Emme Parsons en piel de becerro negra. Remató el look con una pulsera Cartier Touch en oro amarillo y un collar de colgante de Ariel Gordon con los nombres de sus hijos, Archie y Lilibet Diana, grabados. Los pendientes son de Maria E Esquiva el reloj Cartier Gold Tank Francaise perteneció al joyero de Lady Di. Total look, recoge Daily Mail: 23,392 libras esterlinas (27.450 euros).

Para el tercer acto del sábado, Meghan eligió un vestido blanco largo y ajustado que combinó con unas gafas de sol Miu Miu Artiste en negro y dorado, una minifalda de lona El Carmen bordada a mano en color crudo y unas sandalias Benni de Stuart Weitzman en piel color canela. Total look: 1,188 libras esterlinas (1.393 euros).

El sábado, sus atuendos sumaron una cantidad de 32.078 euros.

Looks del domingo

La gira de Harry y Meghan por Colombia terminó el domingo, cuando vimos a la duquesa con dos nuevos y dos últimos looks. El primero de ellos, formado por una falda midi estampada y lentejuelas de Silvia Tcherassi, una camisa de mango y zapatos de salón Manolo Blahnik de ante magenta. Total look: 2,229 libras esterlinas (2.615 euros). Remató el look con pendientes abanico de oro, en esta ocasión regalados por la vicepresidenta colombiana Francia Márquez, que les acompañó durante todo el viaje.

Por último, vimos a la actriz con un vestido largo de popelina de algodón con capas estilo colonial y color verde joya, firmado por Andres Otalora. Lo combinó con sandalias de ante negro Talk to Me de Aquazzura. Total look: 1,546 libras esterlinas (1.814 euros).

Así las cosas, el domingo paseó unos 4.429 euros en ropa.

En todo el viaje, Meghan sumó una cantidad próxima a los 105.562 euros.