Una lámpara rota y un cuchillo clavado en la pared: nuevos datos sobre la supuesta agresión del hijo de Mette-Marit

Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, fue detenido hace unos días por agredir supuestamente a una mujer de 20 años en Oslo. El joven sigue recluido en palacio y evita dar declaraciones, un silencio que también mantiene su madre, que llegó a cancelar sus compromisos tras lo sucedido el pasado 4 de agosto. Ahora, nuevos datos sobre este suceso dejan en muy mal lugar al joven, que, con solo 27 años, acumula una larga lista de problemas con la justicia.

La revista Se og Hør, que se está haciendo eco del caso desde que se conoció, ha publicado imágenes en las que se puede ver el apartamento donde se produjeron los hechos, y en ellas se aprecia una lámpara rota y un cuchillo clavado en la pared. Además, dos fuentes anónimas informaron al mismo medio que la policía tiene en su poder grabaciones de audio en las que Marius se dirige a la presunta víctima y amenaza con quemar su ropa y sus pertenencias.

Ya lo dijo, muy a su pesar, Hakoon de Noruega: esto se trata, desde luego, de "un asunto serio". El joven podría enfrentarse a un año de cárcel por un delito de lesiones corporales, una pena que podría elevarse a hasta seis años de prisión si se califican como graves las lesiones denunciadas por la joven, cuya identidad no ha trascendido.

No obstante, hay quienes apuntan a que la denunciante tenía una relación sentimental con Marcus, por lo que se piensa que la afecta podría ser Rebecca Helberg Arntsen, una joven con la que el hijo de la princesa había publicado fotografías muy cariñosas en Instagram.

Por su parte, la exnovia de Marcus ha aprovechado lo sucedido para denunciar públicamente el maltrato físico y psicológico que él ejerció, supuestamente, sobre ella durante los cuatro años que estuvieron juntos. "En primer lugar, me gustaría enviar un cálido recuerdo a las personas afectadas por el caso". Y continúa: "Ya no quiero permanecer en silencio. Porque, en realidad, ya no puedo seguir callada", expresó en su perfil de Instagram, donde añadió: "Sí. Anteriormente he sido objeto de violencia psicológica y física por parte de la persona en cuestión. Donde la violencia psicológica fue más brutal para mí. Esto ya ha sucedido antes y hay que detenerlo ahora".

Anteriormente, el joven ya había estado en el punto de mira de la justicia por delitos como conducir por encima de la velocidad permitida.