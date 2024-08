La verdad sobre el matrimonio de Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra: "Tienen peleas terribles"

Durante estas últimas semanas, múltiples royals de distintas Casas Reales se han desplazado hasta París para apoyar a las delegaciones de su país en los Juegos Olímpicos. Aunque la capital francesa se ha llenado de miembros de la realeza, hay un nombre que no para de sonar: el de Kate Middleton. A menos de un día para que termine la competición deportiva, la princesa de Gales no ha asistido a los Juegos. Tampoco lo ha hecho su marido, el príncipe Guillermo.

La ausencia de Kate y Guillermo en París ha hecho saltar las alarmas. Así las cosas, en las últimas horas, el medio británico The Mirror ha asegurado que el matrimonio de los príncipes de Gales no es tan idílico como parece.

"Tienen una muy particular de resolver los conflictos que demuestra que su relación no es tan perfecta como parece. Alguien que trabajó para el Palacio de Kensington me dijo que ellos (Guillermo y Kate) tienen peleas terribles. No es un matrimonio perfecto", ha revelado el biógrafo real Tom Quinn.

No obstante, aunque los padres de George, Charlotte y Louis tengan discusiones, saben frenar a tiempo. "Mientras algunas parejas discuten y se arrojan jarrones pesados, Kate Middleton y el príncipe Guillermo se arrojan cojines. Siempre se mantiene bajo control. No se intensifica. La pelea no se hace cada vez más grande", han señalado.

La nuera de Carlos III está viviendo su primer verano desde que le diagnosticaran un cáncer. Actualmente continúa bajo la atención médica para vencer a la enfermedad que la mantiene alejada de sus labores institucionales. Hace unos días, de hecho, viajó a Tresco, isla al suroeste de Inglaterra donde disfruta con sus hijos de estos días de sol y playa.