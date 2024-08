Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, denuncia haber sufrido acoso sexual: "Un señoro me ha empezado a perseguir"

La sobrina de la consorte asturiana utiliza su altavoz en redes sociales para acercarse a sus seguidores y amigos y, en ocasiones, comparte confesiones personales como que sufrió bulimia. Carla Vigo, este viernes, ha abierto su perfil de Instagram para denunciar una situación muy desagradable que ha vivido en plena calle.

"Os voy a compartir una experiencia que he vivido hace nada de acoso. Un señoro, por no faltar el respeto, me ha empezado a perseguir y me ha dicho literalmente que si podía probar de mi teta". Y ha lamentado: "Qué asco dais los hombres así, de verdad lo digo". Y en otro story, la joven de 23 años ha sentenciado: "No os preocupéis porque ha sido solo un susto y ya estoy en casa tranquila".

Hace tan solo unos días, Vigo también se defendió en redes sociales de las críticas que recibió por vestir "provocativa". "¿Por qué ella se viste tan mal siempre? Se viste con ropa muy provocativa", rezaba un mensaje, a lo que ella respondió con un contundente "porque quiero", despertando los aplausos y apoyos de sus seguidores.

La denuncia pública de Carla Vigo llega cuando el foco de su familia materna está en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde este fin de semana estuvieron sus primas apoyando a los deportistas españoles. Letizia, que el viernes estuvo en la inauguración con Felipe VI, regresó el miércoles a la capital francesa y, este jueves, la vimos en el partido de cuartos de Carlos Alcaraz, que pasó a semifinales tras derrotar al estadounidense Tommy Paul.