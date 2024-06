La reina Letizia deja solo a Felipe VI en la boda de la hija de Jaime Alfonsín: los motivos de su ausencia

Natalia Alfonsín Uranga (hija de Jaime Alfonsín) y Álvaro Winzer se dieron el 'sí, quiero' este sábado en la ermita de Nuestra Señora de la Paz (Madrid). A pesar de que la ceremonia estaba blindada, a Natalia le resultó imposible que las cámaras no se acercaran hasta el templo religioso. Entre los cientos de invitados, este sábado se confirmó la asistencia de Felipe VI, ya que el monarca mantiene una excelente relación con el exjefe de la Casa del Rey.

Quien no asistió al enlace, a pesar de tener invitación, fue la reina Letizia, tal y como desvelaron este sábado en Fiesta. Así las cosas, la consorte no estuvo presente en la boda para no robar el protagonismo a los novios en su gran día. Doña Letizia sabe bien que, en cada uno de sus planes, ya sean públicos o privados, el revuelo mediático está asegurado. En esta ocasión, la mujer de Felipe VI no habría querido que su presencia restara protagonismo a los novios.

Aunque el pasado mes de enero Jaime Alfonsín dejó su puesto de jefe de la Casa Real tras 10 años en el cargo, lo cierto es que el exjefe de la casa del Rey todavía ejerce como consejero privado del monarca. Por lo tanto, no es de extrañar que tanto Felipe VI como Letizia recibieran invitaciones para la boda de su hija, tal y como confirmó hace unos días la revista ¡Hola!.

Todo sobre Natalia, la hija mayor de Jaime Alfonsín

Natalia es la hija mayor de Jaime Alfonsín. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad pontificia de Comillas (ICAI-ICADE) y la Escuela de negocios NEOMA. Mientras cursaba sus estudios universitarios, recibió una Beca Europa a la excelencia académica (Becas Europa). En su regreso a España, en 2016, empezó a trabajar de nuevo en Iberdrola, donde ha ocupado diferentes puestos. Actualmente, es gerente de Planificación y nuevos modelos de negocios de la empresa energética.