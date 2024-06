El verano más corto de Leonor: el despacho de Alférez, sus planes con amigos y Palma

Leonor está a un paso de sus vacaciones de verano. Recta final, pues, para la dama cadete Borbón Ortiz en la Academia General Militar de Zaragoza, donde culmina dos cursos concentrados en uno, tal y como se ha diseñado para ella. Así se presenta el verano de la heredera.

La princesa de Asturias recibirá el próximo día 3 el despacho de alférez. Será su padre el encargado de entregárselo. Contará con la presencia y el apoyo de su madre, Letizia. Está previsto que los Reyes acudan a este acto, que tendrá lugar en el patio de la AGM. No así los eméritos. Como en los últimos compromisos fundamentales que ha asumido su nieta heredera, Don Juan Carlos, no estará presente. No lo vimos en la jura de bandera ni en la jura de la Constitución. Tampoco lo veremos en la Academia.

Según marca el calendario del centro de formación de Zaragoza, los alumnos de segundo curso tuvieron el acto de clausura de curso el mismo día que don Felipe celebró el décimo aniversario de su proclamación, el pasado 19 de junio. Desde el día 1 hasta el 19 de julio se abre plazo para los exámenes de convocatoria extraordinaria. El curso termina el día 15 el mes que viene.

Será a partir de entonces cuando Leonor habría planeado sus vacaciones con amigos. Un formato de verano en pandilla, que sepamos, inédito en su vida. La princesa es mayor de edad y sus padres han velado por su formación y su educación desde el minuto uno: en valores, en respeto, en educación y en responsabilidad. Está preparada para la vida adulta y en esa preparación ha tenido mucho que ver también su paso por la Academia y sus dos años de Bachillerato en Gales.

De los destinos para sus vacaciones con amigos que lanzaron en el programa Fiesta (Rota, Cádiz al lado de la base militar; junto a la playa de la Barrosa en Cádiz; y una urbanización en Cabo de Palos, en Murcia), el que suena con más fuerza es el de Murcia.

A estos planes, se une uno más: el familiar. Todos los años los Reyes y su hijas pasan unos días en Palma con doña Sofía, que siempre viaja con su hermana Irene. Este formato familiar es sí o sí. Son las vacaciones oficiales de Felipe VI y Letizia. Tiene actos de agenda y sus hijas también. Será este un verano corto para Leonor porque le espera su ingreso en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra).

Será su segundo año académico de formación militar. En la Escuela Naval de la localidad pontevedresa se embarcará en el emblemático Buque Escuela Juan Sebastián Elcano. En la Armada, la hija de los Reyes ingresa como guardiamarina.