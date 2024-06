La familia crece: Estefanía de Mónaco será abuela por segunda vez

Los Grimaldi están de enhorabuena. Louis y Marie Ducruet esperan su segundo hijo y darán un nuevo nieto a Estefanía de Mónaco tras el nacimiento de la pequeña Victoire. La niña, de año y medio, es el ojito derecho de su abuela y ahora tendrá que compartir atenciones con el nuevo bebé, que vendrá al mundo dentro de unos meses. Los felices papás han anunciado la buena noticia pero no han deslizado más detalles, como el sexo del nuevo miembro de la familia o la fecha prevista de su llegada al mundo.

"Pancake y Ricitos de Oro tienen un anuncio que hacer: están esperando un nuevo hermano. La familia está creciendo", han escrito Louise y Mary en sus redes sociales junto a una imagen de su niña (con una sudadera donde pone 'Hermana mayor') y su perro (que luce un pañuelo con la frase 'Oh no, otra vez no'). Un simpática estampa que ha recibido 'likes' y comentarios de la propia familia real, como Camille Gottlieb, la hija más pequeña de Estefanía de Mónaco y tía del futuro bebé.

Louise es el segundo hijo de la princesa, fruto de su relación con Daniel Ducruet, de la que también nació Pauline. Es el único de los tres hermanos que ha dado el "sí, quiero". Fue en una ceremonia civil celebrada en el Ayuntamiento de Mónaco el 26 de julio de 2019, después de siete años de noviazgo. Al día siguiente, se desposaron en una ceremonia religiosa en el templo en el que se casaron Rainiero de Mónaco y Grace Kelly. Entre los invitados se encontraban el príncipe Alberto, Carolina de Mónaco, Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam, Andrea Casiraghi y su mujer, Tatiana Santo Domingo, Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo, Alejandra de Hannover y Ben-Sylvester Strautmann. No asistieron, en cambio, ni la princesa Charlène, ni sus hijos, Gabriella y Jacques.

Tres años después, anunciaron la llegada de su primera hija con una fiesta por todo lo alto en la que participaron sus familiares y amigos más cercanos. La pequeña Victoire nació el 4 de abril de 2023.

