Muere Terence Stamp, leyenda del cine y eterno General Zod de 'Superman', a los 87 años

El legendario actor británico Terence Stamp ha fallecido este domingo a los 87 años. Así lo ha anunciado la familia del intérprete en un comunicado difundido por la agencia Reuters. "Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante muchos años", han señalado, y a la vez han pedido privacidad para sobrellevar la noticia en la más estricta intimidad.

Fue un ícono del cine en los años 60, y desde entonces se consagró como un imprescindible de la industria cinematográfica internacional, alcanzó la fama mundial dando vida al temido General Zod en Superman y Superman II.

El actor, que llegó a estar nominado al Oscar, deja un legado cinematográfico que va más allá de su papel en la película del mítico superhéroe de capa roja. Stamp deja tras de sí una estela de éxitos incalculables en la gran pantalla, con interpretaciones que marcaron una época y lo convirtieron en una de las figuras más carismáticas y recordadas de Hollywood, como su papel en Las aventuras de Priscilla, reina del desierto (1994), donde se metió en la piel de una mujer transgénero.

Terence Stamp nació el 22 de julio de 1938 en Stepney, un barrio humilde del East End londinense. Hijo de un estibador y criado en una familia trabajadora. Encontró su vocación profesional en la interpretación, lo que lo llevó a formarse en la prestigiosa London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) y, tras esa etapa, dio el salto a la gran pantalla en los años 60, donde se convirtió en uno de los actores más admirados de la escena británica.