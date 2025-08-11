Unos activistas se cuelan en directo en el plató de 'Gran Hermano' Israel para pedir la paz en Gaza

Un grupo de activistas ha interrumpido este fin de semana la emisión de Gran Hermano Israel, uno de los programas con más éxito del país, para protestar contra el plan de Netanyahu en Gaza después de más de dos años de conflicto. Además, este domingo se dio a conocer que las familias de los rehenes que siguen secuestrados van a realizar una huelga el próximo domingo 17 de agosto contra la ofensiva israelí.

El grupo de jóvenes, pertenecientes a la organización Standing Together, subió al plató de televisión con camisetas donde ponía en hebreo: "¡Salid de Gaza!". Aunque la emisión fue cortada por el canal, varios medios israelís han difundido el contenido por redes.

Además, la propia organización ha subido a Instagram una protesta contra el primer ministro. "¡Terminad con esta locura! Interrumpimos la transmisión en vivo del Gran Hermano Israel anoche para pedir el fin de la aniquilación en Gaza y el abandono de los rehenes", escriben.

"Porque a solo una hora de los estudios de televisión los palestinos están siendo bombardeados, desplazados y abandonados a morir de hambre y los rehenes han sido dejados atrás, todo por el plan de ocupación de nuestro gobierno en Gaza. ¡Tenemos que detener esta catástrofe!", concluyen.