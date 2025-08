La productora que fundó Christian Gálvez echa el cierre tras el fin de 'Socialité': ERE a sus empleados

Novedades en Fénix Media, la productora que fundó Christian Gálvez en 2020 y de la cual se desvinculó a comienzos de este año, creando una nueva compañía audiovisual, 47 Ronin. En Fénix Media quedaron sus socios, Ólga Flórez y Rafa Guardiola.

Y ahora, esta productora está a un paso de echar el cierre definitivo, pues ha anunciado un ERE a sus empleados. La compañía lo ha comunicado, como adelantó Vertele, tras el fin de Socialité el pasado domingo 27 de julio. Fénix Media se ha encargado de la última etapa de este programa en Telecinco tras la salida de María Patiño y de la extinta La Fábrica de la Tele de Mediaset.

En cuanto a Fénix Media, hay que recordar que Mediaset España es propietaria del 40% de la compañía. En sus cinco años de vida se ha encargado de varios proyectos que no terminaron de cuajar en la parrilla de Mediaset.

En cuanto a Gálvez no ha encontrado un proyecto sólido desde que Pasapalabra saltara de nuevo a Antena 3 de la mano de Roberto Real. Alta tensión se emitió duró un año entre Telecinco y Cuatro hasta ser finalmente cancelado en septiembre de 2022 por sus bajas audiencias. Después, Mediaset le encargó otro programa a Gálvez bajo el paraguas de su misma productora. Fue entonces cuando llegó 25 palabras, cancelado en septiembre de 2023.

Al marido de Patricia Pardo tampoco le funcionó Boom en Cuatro, esta vez producido por Mediacrest. Fue cancelado en diciembre del año pasado tan solo unos meses después de su estreno. En el tintero está Celebrity Schook, programa que se anunció en noviembre de 2023 pero cuyo estreno se retrasó debido a la baja expectativa en cuanto a audiencias.

En una entrevista para Informalia cuando todavía estaba vinculado con Fénix Media, el ex marido de Almudena Cid explicó: "Yo llevo con un contrato de exclusividad con Mediaset muchísimos años. Pero no se trata de tener un contrato de exclusividad y tener una nómina asegurada, tú quieres ser útil. O sea, si amas el trabajo... Yo, que soy muy futbolero, yo no quiero ser Beckham cuando estaba con Capello. Yo no quiero estar en la grada. En el banquillo sí, porque ahí en cualquier momento puedes salir".