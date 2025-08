Marc Giró pide "más dinero" para su 'Late Xou' en TVE y cuestiona la cancelación de 'La familia de la tele': "Debemos encajar el 'belenismo' en la televisión pública"

Marc Giró, que rechazó presentar las tardes de La 1 por, según explicó, incompatiblidad con los dos programas que conduce (Late Xou y un programa de radio en Cataluña), ha hablado ahora de la cancelación de La familia de la tele, reivindicando su paso por la televisión pública y lamentando que no se le diera más tiempo en la parrilla de La 1, no siendo suficientes las seis semanas que estuvo en emisión con datos de audiencias que estaban muy lejos de mejorar y de ser aceptables. Además, el presentador catalán también ha hablado de la vuelta de su Late Xou al ente público, algo que sigue estando en el aire tras la promoción que emite TVE mostrando al presentador en coma. "¿Continuará?", indican.

6 meses después...



¿Continuará? ? pic.twitter.com/il8tSmy41q — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 31, 2025

"Me estoy planteando que esto no se quede como un programa mítico, como un unicornio que pasó una vez", explicó este martes en una entrevista en la Cadena SER. Sobre las negociaciones con la Corporación, dijo también: "He pedido más dinero público". Aunque se muestra optimista con el regreso del programa, matizó: "Todo apunta a que volveremos, pero tampoco lo puedo garantizar. Estamos viendo cada coma, cada cláusula…".

Al mismo tiempo, insistió: "Yo confío en volver pronto, lo digo sinceramente. La pelota no está en mi tejado, pero todos estamos remando en la misma dirección". Entre bromas, tampoco cerró otras puertas: "Si ahora me llama Mediaset España y me dan 400 millones de euros, pues paso de la televisión pública a la privada". Giró, en este sentido, no ocultó haber recibido ofertas de "todas las televisiones" aunque aseguró ir "a tope con lo público".

Sobre 'La familia de la tele'

En la SER, Marc Giró no estuvo solo, sino que también fueron entrevistados junto a él otros rostros del ente público como Silvia Intxaurrondo, que ya ha vuelto a las mañanas sin Marc Sala, e Inés Hernand, la que fuera presentadora de La familia de la tele junto a María Patiño, Aitor Albizua y Belén Esteban en su papel de colaboradora especial.

El catalán, que como decíamos declinó liderar este proyecto, ha valorado el efímero paso de los antiguos rostros de Sálvame por las tardes de la pública: "Era una buena idea. Yo hubiera resistido un poco más, hubiese mantenido el programa un poco más". También ha defendido el papel de rostros como el de Belén Esteban: "Me parece que debemos de intentar encajar el 'belenismo' en la televisión pública".

Eso sí, también ha lanzado un apunte debido a las "altas expectativas" que se tenía con el salto de la princesa del pueblo a la pública: "Esto es lo que nos ha pasado con Belén Esteban, que la queremos tanto que creemos que va a poder con todo. Pero, a veces, hay que ayudar a los muñecos de la tele".

Eso sí, reivindicó una vez más la función del programa en la tele pública, al contrario de la guerra interna que se desató en RTVE por el desembarco del formato: "Yo creo que en la televisión pública puede encajar todo porque para algo es pública".

Como mejoras debido a los resultados de audiencia, lanzó una reflexión: "Había flashes completamente geniales, decían unas cosas que eran tronchantes. Cuando un programa de esas características, con esos medios y esos talentos, te hace mala audiencia, hay que aprovechar para arriesgar y hacer otros contenidos".

Para él, los magazine de la tarde en las distintas cadenas innovan más bien poco, por lo que la apuesta por otros contenidos podría ser un filón: "Este tipo de magazine de tarde de sucesos y corazón, que si la princesa de Asturias en el Cano… ¿Hay algún otro tema en el planeta Tierra para las personas que vemos la televisión por la tarde? Es que son todo lo mismo".