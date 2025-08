La despedida de Buenafuente de 'Futuro Imperfecto' no aclara su continuación en TVE la próxima temporada

Andreu Buenafuente cerró en la noche de este jueves la primera temporada de Futuro Imperfecto con un total de 12 emisiones desde que comenzó su andadura en La 1 de TVE el pasado 8 de mayo después de La Revuelta de David Broncano. En esta última entrega, que incluía un refrito y el final de esta primera temporada, alcanzó el 10.6% de share y 845.000 espectadores.

El máximo de temporada se alcanzó el 5 de junio con el 16,8% de share (1.592.000 espectadores) y el mínimo cayó a un 8.4 % el pasado 17 de julio, con 693.000 espectadores. La audiencia media de esta temporada, grabada en un teatro de Barcelona ante 700 personas, ha sido de 11,5 de share, dato especialmente notable para las audiencias actuales de RTVE.

Sin embargo, la cadena todavía no ha aclarado si el programa continuará o no en la próxima temporada. El discurso de despedida de Buenafuente este jueves tampoco dejó nada en claro, aunque el presentador se mostró satisfecho con los resultados de audiencia obtenidos.

"A lo mejor no hace falta que les diga que nos vamos de vacaciones. Me he puesto este flotador y no me lo voy a quitar hasta septiembre", expresó el catalán. A continuación, hizo un análisis sobre el cierre de esta primera temporada: "¿Ha sido un éxito arrollador?", se preguntó.

Y expresó: "Nos ha visto la suficiente cantidad de gente como para decir que este programa parecería que tiene futuro, imperfecto, pero lo tiene". Y en su mensaje de despedida lanzó unas palabras de agradecimiento al ente público, presidido por José Pablo López: "Gracias a RTVE por esta apuesta y la libertad creativa con la que hemos trabajado. No nos han dicho absolutamente nada". Tras el silencio puntilloso del público, Andreu remató: "Ya estáis ahí buscando...".

Entonces, siguió: "Hemos trabajado mucho. ¿Demasiado? Me pregunto, ahí lo dejo. Pensaba que trabajabas mucho de joven labrándote el futuro y luego vas bajando el pistón". No obstante, aseguró sentirse en un momento "privilegiado": "Estoy dispuesto a aprovecharlo". En su discurso, también dio las gracias a su equipo: "¿Podrías hacerlo solo? No. A lo mejor sí. Pero también te digo, sería mucho más sencillo y previsible, tipo la misa de La 2".