Miriam Sánchez anuncia una demanda contra Telecinco y acusa a Pipi Estrada de destrozarle la vida y de ser de un "psicópata enfermo"

El pasado viernes, Pipi Estrada concedió una polémica entrevista en Telecinco en la que habló abiertamente sobre la presunta situación actual de Miriam Sánchez, madre de su hija y ex suya, con quien mantuvo una relación durante siete años. Sus declaraciones no tardaron en provocar una fuerte reacción por parte de la ex actriz de cine para adultos y ganadora de Supervivientes, quien respondió de forma contundente a través de sus redes sociales, anunciando además una demanda contra la cadena.

En su intervención, Pipi narró cómo conoció a Miriam en un contexto mediático tras su salida de Supervivientes. Según explicó, fue en televisión donde surgió la oportunidad de encontrarse con ella por primera vez. Miriam trabajaba entonces como chica de imagen en el programa TNT, y tras un breve intercambio, Pipi decidió invitarla a Fuerteventura. Al regreso, comenzaron una relación sentimental. "Me enamoré de su ternura", confesó el periodista. "Era una chica muy guapa, pero también muy sola, con muchas adicciones alrededor y una soledad enorme".

Pipi explicó que vivieron una etapa feliz, pero que todo se truncó cuando Miriam decidió cortar la relación e iniciar una nueva vida junto a otra persona. Aun así, afirma que sigue guardando un profundo cariño hacia ella: "Miriam está muy presente en mi vida porque tenemos una hija en común. Yo la quiero mucho, fueron siete años bonitos". Sin embargo, el periodista reconoció que en los últimos cinco años la relación con Miriam se deterioró hasta llegar a la incomunicación total. "Hubo un momento en el que ella empezó a encerrarse en sí misma", relató. "Entró en una tristeza profunda, dejó la televisión, cambió de teléfono y se aisló". Según explicó, ese comportamiento le hizo sospechar que algo grave estaba ocurriendo. "Vi un cambio físico importante. Era otra persona. Llegué a encontrar botellas de vino y whisky escondidas entre la ropa. Las cogía y las vaciaba en el fregadero", comentó con gesto serio.

"Vergüenza y miedo"

Pipi afirmó que Miriam gestionó esta situación "con vergüenza y miedo", lo que, en su opinión, le llevó a rechazar cualquier intento de ayudarla. "Le hablas de la tele y entra en pánico. Ha llegado un punto en el que no quiere saber nada de nadie", aseguró. La entrevista tuvo lugar en un contexto muy delicado, ya que Miriam Sánchez había publicado un mensaje en sus redes sociales acusando a Pipi Estrada de acosarla mediáticamente y de "querer destrozarla de nuevo". En su cuenta de X (antes Twitter), Miriam fue tajante: "Esta noche vuelve Pipi Estrada, enfermo mental y adicto a la tele, a intentar destrozarme de nuevo. Dice que ha sufrido malos tratos, pero es él quien no nos deja en paz. Ni mi hija ni yo tenemos contacto con este psicópata enfermo desde hace años". Además, Miriam anunció su intención de emprender acciones legales contra Telecinco por tratar en sus programas temas relacionados con sus supuestas adicciones, asegurando que está dispuesta a defender su derecho a la intimidad. "Es mi deseo permanecer en el anonimato porque no estoy bien. No quiero que se hable de mi vida privada, y menos en estos términos", explicó en otro de sus mensajes. Durante el programa, Ángela Portero fue especialmente crítica con la actitud de Pipi: "No sé por qué hace esto sabiendo que Miriam quiere mantenerse en el anonimato. Si de verdad quisiera ayudarla, lo habría hecho de otra manera. La pone en el disparadero", afirmó.

José Antonio León apuntó que el detonante fue una conversación sobre el baloncestista Ricky Rubio, en la que Pipi utilizó un ejemplo personal sobre adicciones, lo que llevó a mencionar a Miriam indirectamente. "Él se desahogó, pero eso disparó todo", dijo el reportero. Sin embargo, Ángela le respondió con firmeza: "Una cosa es poner un ejemplo y otra es dar detalles de alguien conocido, sabiendo además que esa persona no quiere que se hable de ella". Por su parte, Patricia Cerezo recordó que en las últimas apariciones públicas de Miriam se la ha visto especialmente afectada. "Ves a una mujer rota, que ha dicho públicamente que esta relación le da miedo. Tal vez Pipi no fue el salvador que él cree", comentó.

Pipi también habló de su relación con sus otros hijos, Borja y Fran, fruto de su matrimonio anterior

En su intervención, Pipi también habló de su relación con sus otros hijos, Borja y Fran, fruto de su matrimonio anterior. Recordó con emoción los momentos familiares y reconoció que su faceta televisiva, en ocasiones, les ha generado cierta incomodidad. "Mis hijos me han dicho alguna vez que sienten vergüenza por algunas cosas que he hecho en televisión", reconoció. Además, rememoró su relación con Teresa, la madre de sus hijos mayores, y su ruptura tras 25 años de matrimonio. Contó cómo fue sorprendido saliendo del hotel con Terelu Campos, lo que derivó en un escándalo mediático que acabó con su expulsión del domicilio familiar. "Teresa me echó de casa tirándome la ropa por los aires", confesó con tono de arrepentimiento. "Nunca volvió a rehacer su vida, y eso me genera culpa. Fue un escarnio público y ella rechazó cheques en blanco por dignidad. Siempre la admiraré por eso".

Al finalizar la entrevista, Bea Archidona expresó un deseo compartido por muchos: "Espero que Miriam pueda reconducir su camino, es una mujer inteligente y brillante. Más allá de su relación con Pipi, lo importante es que ella encuentre su paz, como quiera hacerlo", dijo la presentadora. Mientras tanto, la situación sigue siendo tensa y compleja. Por un lado, Pipi asegura que solo desea el bienestar de Miriam y de su hija. Por otro, Miriam Sánchez mantiene su postura firme de desvincularse completamente de él, afirmando que no hay contacto entre ellos desde hace años y dejando claro que no quiere volver a ser noticia por asuntos personales.