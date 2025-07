Pipi Estrada actualiza el estado de salud de su ex Miriam Sánchez y revela si está bajo tutela médica: "La medicación es una trampa"

A raíz de la entrevista de Jordi Évole a Ricky Rubio-en la que el baloncestista confesó que hubo un tiempo que "no quería seguir con su vida"-Pipi Estrada se envalentonó y habló sobre los problemas de salud mental que sufre su ex Miriam Sánchez, con quien compartió siete años de su vida y tiene una hija en común.

"Una mujer que deslumbraba física y mentalmente y, sin embargo, ha caído. Ha caído", manifestó en el El chiringuito de Jugones. En este contexto, este miércoles, Pipi ha revelado en Y ahora Sonsoles más datos sobre el aparentemente delicado estado de salud de Miriam Sánchez.

"Las adicciones le siguen pasando factura. Eso pertenece ya al pasado, pero, de alguna manera, hay ahí un remordimiento, una forma de mirar hacia atrás", ha explicado.

Asimismo, en su intervención Pipi ha desvelado lo mucho que sufre por esta situación Miriam, la hija que ambos tienen en común. "A mí mi hija llegó a decirme 'me avergüenzo de ser tu hija'. Yo muero por mi hija", ha reconocido.

Sobre cómo le afecta a él esta situación, el tertuliano ha reconocido que es "fuerte", pero que su vida ha sido "una montaña rusa". "Muchas veces, cuando una persona tiene un problema de salud mental, es porque aparece un problema y no está acostumbrada a tener problemas. Yo estoy acostumbrado a estar arriba, en medio, abajo...", ha señalado.

Por otro lado, Estrada ha subrayado que siempre ha luchado por que su hija y Miriam tengan buena relación. "Yo siempre he luchado porque no perdieran el contacto. Yo le decía a mi hija que aprovechase los buenos momentos de su madre", ha asegurado.

Por último, los colaboradores del mencionado espacio le han preguntado a Pipi si Miriam está actualmente bajo tutela médica. "En estos momentos no lo sé. Llevo un tiempo que no hablo con ella, pero se vale por sí misma. Está en ese proceso de intentar salir adelante, pero con la medicación es muy difícil. La medicación es una trampa, esto solo se soluciona afrontando. Al problema hay que darle la cara. Con la medicación no avanzas", ha concluido.