TVE termina las emisiones de La Conexión, el concurso de Lara Álvarez, tres semanas después de su estreno

El regreso de Lara Álvarez a la televisión ha quedado bruscamente interrumpido. La Conexión, el concurso que marcaba su vuelta a la pequeña pantalla tras su salida de Telecinco, ha sido cancelado por Televisión Española apenas tres semanas después de su estreno. La decisión se ha tomado tras constatar los discretos datos de audiencia que ha cosechado el programa desde su debut en el prime time de La 1.

La Conexión llegaba con la intención de renovar la oferta de entretenimiento de la cadena pública, recogiendo el testigo de The Floor, concurso presentado por Chenoa esta temporada y que fue una de las sorpresas positivas del año en términos de audiencia. Sin embargo, la apuesta conducida por la asturiana no ha funcionado. El formato combinaba preguntas, juegos interactivos y estrategias de grupo pero no ha logrado conectar con el público.

Lara Álvarez

RTVE optó por emitir dos entregas por noche

En un intento por generar ritmo y captar espectadores, RTVE optó por emitir dos entregas por noche. Esta decisión aceleró el desgaste del programa y precipitó su final: en solo seis noches se emitieron todos los episodios grabados, sin margen para medir una evolución paulatina. En la última emisión, el espacio marcó un share por debajo del 6%, muy cifras que justifiquen su continuidad en la franja estrella de la parrilla. Con esta cancelación, Lara Álvarez, de 39 años, se queda sin proyecto en curso en la cadena pública. Su fichaje por TVE llegó tras más de una década ligada a Mediaset, donde fue una de las caras más reconocibles de formatos como Supervivientes. Sin embargo, su desembarco en la televisión pública no ha tenido el impacto esperado. Desde RTVE no se ha emitido ningún comunicado aunque diversas fuentes apuntan a que La Conexión no tendrá segunda temporada. Tampoco se contempla, por ahora, un nuevo encargo inmediato para la presentadora asturiana. Este revés podría abrir la puerta a un posible retorno de The Floor.