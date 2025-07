Dani Mateo recupera a una colaboradora histórica de 'Zapeando' ocho años después de su salida

Zapeando sorprendió este jueves con una nueva incorporación al equipo. Como cada año en la época estival, el programa de La Sexta va cambiando a sus colaboradores y, en esta ocasión, lo ha hecho con el regreso de un rostro histórico del formato.

Dani Mateo, presentador del programa, sorprendió a la audiencia al revelar el nombre de la nueva colaboradora. Se trata de Irene Junquera, que vuelve a Zapeando ocho años después de que se marchara para fichar por Mediaset.

La periodista se embarcó en nuevos proyectos como ser copresentadora de All you need is love... o no. También se encargó de conducir Safari: a la caza de la tele, y ser reportera en Caiga quien caiga. En la actualidad es colaboradora de El Desmarque. Además, Junquera participó en GHVIP en 2019.

Irene Junquera entró al plató de Atresmedia para sentarse junto al resto de colaboradores: Nacho García, Mónica Cruz e Iñaki Urrutia. Para este último no pasó desapercibida la presencia de Junquera y bromeó: "Últimamente, cada vez que vengo hay alguien nuevo a mi lado, no estoy tranquilo".

"Si lo piensas, no soy tan nueva", respondió ella recordando que ya fue colaboradora del programa. "No conozco de nada a esta persona", siguió bromeando Iñaki Urrutia. "Yo le conozco más de lo que me gustaría", le lanzo un pulla entre risas a su nuevo compañero. Irene Junquera, vuelve a Atresmedia para quedarse. Además de ser colaboradora de Zapeando, la periodista será copresentadora de 99 para ganar junto a Miki Nadal.