Vicente Vallés noquea a Yolanda Díaz con su "jeroglífico" ante Alsina: "No quiere perder sus ministerios"

Vicente Vallés ha sido muy contundente a la hora de valorar la comparecencia que este miércoles hizo Yolanda Díaz en el programa de Carlos Alsina de Onda Cero. La vicepresidenta segunda del Gobierno se mostró muy enfadada por los casos de corrupción que salpican al PSOE, pero no llegó a concretar lo que hará Sumar. De hecho, se mostró titubeante cuando Alsina le preguntó qué sucedería si hubiera indicios de financiación irregular en el principal partido del Gobierno.

Díaz, con gesto de enfado, entró en una explicación dispersa en la que solo acertó a decir que ella había "cuidado" la coalición. "Esta semana ha dicho varias veces que está muy muy enfadada, pero esa es su única reacción a este escándalo", comentó Vallés. "Su respuesta es lo más parecida a un jeroglífico", calificó el presentador de Antena 3.

Tras emitir el vídeo, el periodista hizo una larga pausa en silencio que lo decía todo y apostilló con un comentario que se ha hecho viral. "A esta respuesta se le podría aplicar aquello que dijo Churchill sobre la Unión Soviética, que era un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma", espetó el presentador de Antena 3.

Vallés fue más allá y concluyó que Díaz no está dispuesta a romper el Gobierno para no perder las sillas que Sumar tiene en el Consejo de Ministros. "Lo único evidente es que Yolanda Díaz no ha querido decir que Sumar abandonara el Gobierno si hubiera indicios de financiación irregular en el PSOE, porque Sumar no quiere pensar en la posibilidad de perder sus ministerios", expresó el presentador.

Vicente Vallés: "Hoy Carlos Alsina le ha preguntado a Yolanda Díaz si abandonarían el Gobierno en el caso de que hayan indicios de financiación ilegal del PSOE. Van a escuchar su respuesta. Es algo parecido a un jeroglífico".