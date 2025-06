Marc Sala dejará de presentar 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo, pero ya tiene nuevo destino en TVE

RTVE está en pleno proceso de diseño de la próxima temporada televisiva que arrancará en septiembre. La cadena recolocará algunas de sus piezas y uno de los programas que sufrirá modificaciones será La hora de La 1, que perderá a Marc Sala como presentador. El periodista no seguirá el frente de este espacio que copresenta con Silvia Intxaurrondo, según ha sabido Informalia de fuentes de toda solvencia de RTVE.

El futuro de Marc Sala en La hora de La 1 estaba en el aire desde hace tiempo, pero ahora podemos confirmar que no estará en la próxima temporada del programa. La cadena ha buscado para él un nuevo emplazamiento que "ya está acordado", según nos cuentan, y que no será, como también había sonado, las mañanas de Radio Nacional. Sala, por lo tanto, no se convertirá en el relevo de Josep Cuní, quien deja la radio y no seguirá en otoño al frente del principal espacio de la emisora pública.

Por otra parte, también podemos asegurar que Marc Sala no irá al Telediario 2 para cubrir el hueco que ha dejado Marta Carazo tras convertirse en la nueva jefa de la Secretaría de la reina Letizia. Ese puesto tampoco será para Silvia Intxaurrondo, a pesar que su nombre sonó para encabezar el informativo más importante de TVE. Según confirmó Informalia hace unos días, Intxaurrondo está descartada para ese puesto. En cualquier caso, sí se espera una profunda renovación de los Telediarios a partir de septiembre y también un cambio de algunos presentadores, más allá del caso del TD2.

Fin de la pareja Silvia Intxaurrondo-Marc Sala

Marc Sala y Silvia Intxaurrondo, por lo tanto, pondrán fin a una andadura en común que arrancó en 2021, cuando se hicieron cargo de La hora de La 1. Los periodistas han copresentado hasta ahora este espacio, aunque en los últimos tiempos habrían tenido algunas diferencias, como hemos explicado. En cualquier caso, su trabajo ha dado sus frutos, porque el programa es uno de los pilares de la programación de La 1 y goza de unos datos de audiencia realmente extraordinarios.

La hora de La 1 es líder de su franja y hace solo una semana pulverizó su récord de audiencia. El lunes pasado, el programa se disparó hasta el 17,6% de share (La 1 tiene una media en torno al 10%). Además, el éxito de La hora de La 1 ha contagiado a Mañaneros, que vive una época dorada desde que Javier Ruiz se incorporó al espacio.