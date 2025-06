Becky G da un giro radical a 'La Revuelta' y se planta ante Broncano por sus preguntas clásicas

La invitada de este miércoles de La Revuelta fue Becky G. La cantante se reencontró con Broncano tras haber asistido a la primera temporada de La Resistencia en Movistar+. El presentador tuvo una pregunta muy clara desde un inicio ya que le preocupaba si seguían siendo amigos.

La intérprete de Mala Santa tranquilizó a Broncano sobre su amistas después de gastarle una broma: "Yo no te considero amigo pero... ¡Mentira! claro que sí". Más tarde, Becky G le reconoció que "es verdad que no hemos hablado pero a veces así son las amistades".

"Yo a veces veo alguna noticia tuya y digo, mira mi colega", espetó la cantante, ilusionando a Broncano por ver noticias suyas por Los Ángeles. "Usualmente a mis amigos los veo más veces al año, pero sí, te prometo que somos amigos". añadió Becky G, para no lastimar al conductor de La Revuelta.

Becky G da un giro radical a La Revuelta nunca antes visto

La invitada no dudó en hacerle una exigencia al presentador y explicarle la situación que estaba viviendo. "¿Puedo ser muy honesta contigo? Quiero dar la revuelta a La Revuelta así que vamos a arrancar la entrevista como usualmente lo acabas", sentenció Becky G dejando sin palabras al presentador.

?@iambeckyg: "El sexo es parte de la salud. Estoy sana como una manzana" #LaRevuelta pic.twitter.com/K7s0pHkhzC — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 25, 2025

"Estaba un poquito nerviosa, por muchas razones, pero especialmente porque me ibas a preguntar por las relaciones sexuales y mi dinero en el banco, así que mejor decirlo ahora", añadió ella. Este arranque sorprendió a Broncano, ya que usualmente los invitados prefieren dejar pasar el momento incómodo y evitarlo a toda costa.

"Sobre mis relaciones sexuales todo muy bien. Mejor quiero decir esto, el sexo es parte de la salud y soy sana como una manzana", respondió la cantante sin entrar en detalles. El presentador le preguntó si no iba a decir ninguna cifra exacta, un tanto molesto, y al fin comprendió el motivo de responder ya a las preguntas clásicas.

Tras afirmar que no diría nada más sobre su vida privada, explicó el motivo de su decisión. "¿Quieres saber por qué? Porque hace unos meses tuviste a mi amiga Natti Natasha y salió embarazada entonces... Entonces no quiero tu 'baby sprinkle', mejor no adelantarse", respondió Becky G temiendo quedarse embarazada.