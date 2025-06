Monumental enganchón entre Mariló Montero y Afra Blanco: "Yo a ti no te llamo chiquilla"

Espejo público ha vivido un momento de especial tensión cuando en el plató han comentado informaciones relativas a los casos que salpican al PSOE y al Gobierno. Todo ha estallado cuando los colaboradores han hablado de una conversación que el programa había tenido con Claudia Montes, conocida como Miss Asturias, amiga de José Luis Ábalos.

Cada uno ha puesto sobre la mesa sus opiniones, pero Mariló Montero ha saltado al escuchar uno de los argumentos de Afra Blanco. "Afra, pero por qué hacéis esto. Negar la realidad y las evidencias", ha soltado. "¿A qué realidad te refieres?", ha preguntado la sindicalista. "Chiquilla, a todo lo que está publicando la UCO".

"No sé qué pasa últimamente con el término 'chiquilla'. No digo que se crea o no a Miss Asturias, yo tengo amigos que son militantes del PSOE y no tienen el teléfono de los ministros. Por eso estoy deseando escuchar la entrevista entera", ha argumentado Afra. "Hija, vas de disgusto en disgusto", ha soltado Mariló. Pero la forma en que se ha dirigido a su compañera de programa ha terminado por enfadar a Blanco. "Yo a ti ni te llamo hija ni te llamo chiquilla. Me llamo Afra y a ti te llamo Mariló. Te pido que me trates por mi nombre".

"No desviemos el tema. Queremos un Gobierno progresista porque la otra alternativa...", ha apostillado Mariló, repitiendo el argumento de Afra. "¡Que caiga quien tenga que caer!", ha estallado Blanco. "Quiero que salga todo, somos mucha gente de izquierdas los que pensamos así, que salga lo que tenga que salir. Yo, como persona de izquierdas, quiero que salga todo y, a partir de ahí, evaluaré y decidiré mi posición".