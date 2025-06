Sonia Moldes desvela su 'affaire' con el príncipe polaco que estafó a Paloma Lago: "Me pidió matrimonio"

La empresaria está de vuelta. Muy popular a finales de los 90 por sus amoríos con personajes tan conocidos como Alessandro Lequio o Pedja Mijatovic (entonces delantero estrella del Real Madrid), Sonia Moldes ha regresado a la televisión tras unos años alejada del foco mediático y lo ha hecho, precisamente, por una de las mujeres que protagonizan los titulares estos días: Paloma Lago. Y es que Moldes, al igual que la ex cuñada de Ana Obregón, también mantuvo una relación sentimental con el famoso príncipe polaco Wojciech Zaleski: "Me pidió matrimonio".

Moldes ha recordado junto a Sonsoles Ónega dónde lo conoció y cómo surgió el amor: "Yo lo conozco en mi momento de auge. Me llama y me dice que le gustaría contratarme porque él tiene una empresa de productos lácteos en Polonia. Yo, como soy un poco desconfiada, le organicé una reunión con mi abogada, pero nunca se concretó nada. No lo volví a ver, me caso, él seguía teniendo contacto con mi amiga y cuando me separo, le dice que nos invita a Polonia. Allí me enrollo con él". Sonia ha desvelado que el falso príncipe polaco, que llegó a estafar 140.000 euros a Paloma Lago, la acechó durante años: "Siempre estaba ahí, siempre estaba presente en mi vida, pero sin hacer nada. Era un hombre creíble".

Zaleski le pidió matrimonio y la negativa de Sonia puso fin a la relación. Por suerte, ella no cayó en su trampa. Ahora, el príncipe polaco, que murió hace años de forma misteriosa, solo es una anécdota en el historial amoroso de la empresaria, que se ha casado cuatro veces; de la última, con el empresario José Peña, no quiere ni hablar: "Es innombrable". Sus primeros romances llenaron páginas y páginas de la crónica rosa durante más de una década: Alessandro Lequio, Pedja Mijatovic, el bailarín Joaquín Cortés o el futbolista Claude Makélelé: "De los hombres he aprendido que lo único que tenemos en común con ellos es que los dos nos apareamos", ha confesado este lunes. Eso sí, no descarta volver a casarse: "Dicen que no hay quinta mala...".

Moldes también ha recordado sus noches en 'Living Room', la discoteca que fundó a principios de los 2000 y que llegó a convertirse en una de las más populares del momento. Entre su clientela, el ilusionista David Copperfield o el actor Bruce Willis: "De ahí han salido hasta matrimonios con hijos", ha dicho entre risas.