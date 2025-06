Grison pone precio a su fichaje por 'El Hormiguero' y reconoce el éxito de Pablo Motos: "Nos gana siempre"

Grison, colaborador de La Revuelta, ha hablado sobre la situación que atraviesa el programa en el que trabaja. El showman ha confesado que está "super a gusto" en TVE. Además ha declarado que "la gente habla de las audiencias, pero a nosotros nos la pela bastante el tema de las audiencias. Somos lo que más se ve de la cadena, por un lado, y por otro damos visibilidad a colectivos más desfavorecidos o que no son tan mainstream".

El cómico no ha dudado en hablar sobre la rivalidad que tienen con Pablo Motos y cuál es la relación que existe entre ellos. "Es nula, ellos no quieren. No nos mencionan y a nosotros nos parece muy gracioso", ha dicho en el podcast Tómatelo con vino. "Ellos hacen un programa de éxito, lo veo muchas noches y está guapo", ha añadido, admitiendo que le gusta el programa de la competencia.

Grisón también ha desvelado que durante un tiempo estuvo colaborando con El Hormiguero aunque lo hizo gratis. "Soy colega de Juan y Damián [Trancas y Barrancas], empecé con ellos. Nunca cobré, nos vendían que era buena promo. Y no fue mala", ha admitido..

Por último, el colaborador de La Revuelta ha asegurado que la competencia ha beneficiado a ambos programas en lo que se refiere a audiencias. "Nos ha venido bien a todos. Pablo Motos siempre nos gana, y está haciendo una audiencia que hacía años que no conseguía. Haber llegado nosotros, con esta polémica, ha hecho que la gente haya estado más pendiente y haya vuelto a ver la tele", ha explicado el colaborador de La 1.

"A él no le gustan los chistes sobre su persona, y es entendible. Si no le gustan, no le gustan", ha espetado Grison sobre su rival. A pesar de estar muy contento en La Revuelta, ha puesto un precio por el que se pasaría a la competencia. "El año que viene no lo podría hacer. Son mis colegas, me han visto crecer. Pero por un kilo (por temporada) sí que me voy", ha sentenciado Grison.