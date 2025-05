Lucas Corutto, de 'Operación Triunfo' a trabajar de camarero en un bar: "Hay que pagar el alquiler"

Lucas Curotto fue uno de los concursantes más populares de la última edición de Operación Triunfo. El uruguayo llegó a la final del programa y ha tenido una incipiente carrera en el mundo de la música, pero todavía sigue triunfando para poder vivir de su pasión. Mientras, ha tenido que buscarse otro trabajo y actualmente es camarero en un bar del centro de Madrid.

Socialité, el programa de Telecinco, mostró este fin de semana unas imágenes de Lucas en su nuevo puesto de trabajo. El reportaje causó cierto revuelto y el propio interesado ha salido al paso para explicar su situación. "Uno tiene paga el alquiler, hay que salir adelante, hay que seguir viviendo", ha contado en un vídeo que ha colgado en redes sociales y que ha despertado el aplauso de todos sus seguidores. "Me vi en un momento en el que dije que con la música solamente no podía, así que había que trabajar y buscarse la vida".

"Estoy orgulloso, contento y muy bien también de ese lado, tanto con la gente que me apoya en la música, que me conoció por el programa, como por estar trabajando donde trabajo ahora, porque he conocido gente maravillosa, sigo aprendiendo y creciendo internamente", ha explicado Corutto, que es muy consciente de las dificultades de triunfar en el mundo de la música.

"Quiero aprovechar este momento para motivar a mucha gente que está en las mismas. Es que somos muchos. La música es jodida, es lo más lindo que hay, pero es un camino muy complicado y tenemos que seguir adelante. No es denigrante ni nada malo. Estoy conociendo a gente increíble. Al final la vida es esto, te caes y te vuelves a levantar", ha indicado Lucas a través de un mensaje en el que se ha mostrado muy sincero y responsable ante las dificultades de la vida.

Los presentadores de Socialité, Antonio Santana y María Verdoy, también tuvieron mensajes cariñosos hacia Lucas. "Yo soy el primero que ha tenido que hacer otro tipo de cosas cuando no había trabajo y seguro que, en nada, puede volver otra vez a los escenarios, que es donde le queremos ver". "Es una situación en la que nos hemos visto muchos. Yo, después de mi primer trabajo en televisión, tuve que volver a Valencia para trabajar de dependienta , así que... Lucas, estamos contigo y seguiremos muy pendiente de tu música e iremos a verte a donde haga falta", añadió María Verdoy.