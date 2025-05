Benita (Maestro Joao) exige en directo a Kiko Matamoros que le enseñe el culo para adivinarle el futuro

La oferta vespertina de TVE no despega y La 1 arrastra los pies con La Fábrica de la Tele, que apenas supera el 5% de cuota de pantalla a pesar de beneficiarse de ir sin publicidad y contar con las telenovelas de éxito en el contenedor. Quizá por ello este miércoles el programa haya decidido traer al plató a Benita, antes conocida como el Maestro Joao, cuyas predicciones suelen tener bastantes adeptos. Eso sí, la que esta vez traído a la televisión pública no era, digamos, la más apropiada para la franja de tardes. Insistimos, en la televisión pública.

La vidente le ha ofrecido a Kiko Matamoros adivinarle el futuro a través de una lectura de ano -sí, de ano, no de mano-, una propuesta a la que el colaborador se ha negado. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para Benita, que le ha insistido a su compañero para que se bajara los pantalones.

Ante la negativa de Matamoros a bajarse los pantalones para someterse al examen visual de su trasero por parte del futurólogo, Belén Esteban, María Patiño, Alba Carrillo o Silvia Taulés se han unido a la petición del adivinador, pero Kiko ha sido inflexible. "Si miras las nalgas ves la personalidad y si miras mar adentro, ves el destino", ha señalado la invitada. "¡Esto no es propio de esta cadena!", ha exclamado Kiko.

Finalmente, Valldeperas ha parado los pies a los presentes en el plató. "sois libres, pero en caso de hacerlo eso se haría en otra parte del plató donde no se vería nada", ha comentado. "¿Alguien se está planteando en serio que Benita me lea el culo? ¿De verdad? Me parece una falta de respeto a los culos", ha zanjado Matamoros.