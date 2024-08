Sabemos el día en el que Adela González se estrena como presentadora en La 1 al frente de Mañaneros

La lucha de por audiencias adelanta la nueva temporada de otoño que comienza en pleno verano. Esta misma semana hemos sabido que Sonsoles Ónega regresa el próximo 26 de septiembre y que además lo hará con una hora más de duración. Su magazine era líder cuando se marchó de vacaciones, una situación que sin duda pretender revertir Ana Rosa Quintana, que responde interrumpiendo sus vacaciones y sentándose en TardeAR el mismo día que su ex empleada en Antena 3. La guerra de las mañanas también se recrudece y ahí también La 1 se pone las pilas con su magacine. A partir del próximo lunes, 26 agosto, Adela González, sustituta de Jaime Cantizano, se pondrá al frente de Mañaneros, uno de los pocos espacios de la Corporación Pública que ha logrado ser competitivo y hacerse un hueco rascando unas décimas a Susana Griso y Joaquín Prat en la franja de 11 a 14:30 de la mañana.

La guipuzcoana ha sido rescatada por Televisión Española tras su paso por La Sexta presentando junto a Boris Izaguirre Más vale sábado, un fallido y efímero intento de llevar al fin de semana el formato que se emite en la misma cadena de lunes a viernes. A punto de cumplir 51 años (los cumple el 5 de septiembre), sustituye a su coetáneo (le cayeron los 51 el 22 de julio), que dejó el magazine para presentar las tardes de Onda Cero, como adelantó el pasado mes de abril Informalia en primicia.

Periodista de raza, formada en la universidad de Navarra, en su brillante currículo pesa su paso por Sálvame, espacio que condujo en su última etapa acompañada de Jorge Javier Vázquez, pero también de María Patiño o Terelu Campos cuando al badalonés le dio la pájara y cogió la baja tras salir a la luz que Mediaset retiraba el programa. Adela ya ha aterrizado en la redacción de Prado del Rey para ir conociendo a sus compañeros y adaptándose a la situación y, según nos cuentan, ha sido "recibida con los brazos abiertos", si bien Cantizano se ha ido dejando muy buenas sensaciones.

Duro golpe personal

Adela González lleva muchos años en la profesión. Se dio a conocer de manera masiva al aceptar presentar el polémico magazine de la Fábrica de la Tele tras la no menos polémica salida de Paz Padilla. La presentadora vasco no había hecho entretenimiento porque había estado más centrada en la información, pero rápidamente fue aprendiendo y se hizo con el mando de una nave que ya estaba en horas bajas pero que seguía dando grandes alegrías a Mediaset. Adela lo hacía después de la tragedia personal que había vivido solo dos años atrás, concretamente en 2020. Fue entonces cuando perdió a su hija por culpa de un sarcoma de Ewing. La niña tenía ocho años y era melliza de su hijo Eneko. Ella y su marido, Mikel Más, escribieron una carta conjunta para el periódico Deia en la que reflexionaban sobre la muerte y reivindicaban más investigación. "Quimio, cirugía, radio y más quimio, cerca de 10 meses. No imaginábamos que un cuerpo tan pequeño y mermado por un tumor sería capaz de capear semejante temporal, y lo hizo. No sin complicaciones. Mi objetivo es concienciar de que el cáncer nos puede tocar a cualquier", dijo. Una actitud que no podemos más que aplaudir. Sin embargo, Adela jamás se victimizó al estilo de Ana Obregón cuando perdió a Aless.

La vida de Adela no volverá a ser nunca la misma. Ella tiene otro hijo y se ha volcado en él y en su marido. Además, el trabajo le da de comer y es de suponer que la ayuda a sobrellevar una herida que nunca cerrará. En el último año y medio, ella ha estado viviendo en Madrid y su chico en Bilbao. Confesó que lo hacían por no cambiar del colegio a su otro hijo a mitad de curso. Tal vez se hayan instalado todos juntos en la capital.Sobre este nuevo proyecto dice que le apasiona y que le "tiene la adrenalina a tope".