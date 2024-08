Pilar Vidal ha anunciado este miércoles un bombazo que, sin embargo, nada tiene que ver con los titulares que suele manejar, esos que estos días triunfan entre la crónica social. En realidad, se trata de una noticia que tiene que ver con su futuro profesional. Y es que, según la propia periodista ha deslizado, trabajará junto con Santiago Segura en una nueva película. Sí, debutará como actriz.

Todo ha comenzado cuando, al regresar Gema López de sus vacaciones, la comunicadora ha interrumpido a sus compañeros, que en ese momento hablaban de Álvaro Morata y Alice Campello, para lanzar una curiosa pregunta a Vidal: "¿Me vas a abandonar por un hombre?".

Ante esta pregunta, la comunicadora ha explicado que hace unos días estuvo con el director, quien le abrió la puerta a participar en un nuevo largometraje. "No puedo decir cuando, pero debutaré en la gran pantalla. Yo quiero estar nominada al Goya", ha avanzado en el plató, dejando atónitos a sus compañeros.

"El otro día coincidí que vino Santiago Segura en el programa de Sonsoles y estuvimos hablando. Es verdad que hay una propuesta. Santiago me parece un tío estupendo y superinteligente. Tenemos muchos amigos en común", ha apuntado.

Posible aparición en 'Torrente'

"¿Te vamos a ver en el cine?", le ha preguntado Lorena García, a lo que le periodista ha subrayado que el cineasta le aseguró que contará con ella. "Habrá un papel para mí", ha contado. "Me preguntan si será en Torrente. Hombre, no pensarán que voy a salir en Mujercitas... Aunque es verdad que un papel en Los Bridgerton no me importaría", ha bromeado.

Lo que Vidal ha comentado en plató no es descabellado, ya que el propio Santiago Segura confirmó en El Hormiguero que volverá a rodar una nueva entrega de la saga que le hizo famoso.