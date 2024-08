"Mi momento": Rosa Benito cuenta los días para estrenarse como actriz (sí, actriz...) en el teatro

Rosa Benito cuenta los días y las horas para que llegue septiembre, y ya lo tiene a la vuelta de la esquina. Un mes muy especial para ella, pues la cuñada de Rocío Jurado se estrena como actriz de teatro, algo que ni había soñado pese a la gran ilusión que le hace ahora. La madre de Chayo Mohedano, que volvió a Telecinco para colaborar en De viernes, está promocionando su proyecto en redes sociales. Un proyecto que arranca en el Teatro Principal de Donosti el próximo 2 de septiembre.

"Estoy súper nerviosa. Jamás pensé en hacer teatro y ahora estoy en un proyecto maravilloso. Pensionistas se llama la obra. Si antes admiraba a los actores, ahora a estos que hacen teatro los admiro muchísimo más porque no podéis imaginar lo difícil que ha sido para mí", escribió hace unos días en su perfil de Instagram.

Rosa aprovechó la publicación para dar las gracias a sus compañeras y al equipo que la rodea por confiar en ella. "Me dieron tanto ánimos y me decían 'Venga Carmen [su nombre en la obra]. Tú puedes', Y ese 'puedes'... No podéis imaginar la energía que me daba para luchar y conseguir que mi papel sea maravilloso".

Para la ex de Amador Mohedano no ha sido fácil asumir un reto así, pero siente que lo está consiguiendo: "Me ha costado, lo vuelvo a decir, memorizar una obra de teatro. Pero me lo he pasado tan bien en los ensayos que lo conseguí. Lo hemos hecho con mucho amor y ojalá Pensionistas llegué a cualquier lugar de España para hacernos reír. De eso se trata, de reír y reír mucho".

A menos de dos semanas del gran estreno, la tía de Rociito se levanta pensando en la obra y se acuesta pensando en ella, pues los nervios ante el gran estreno no puede ocultarlos pese a lo bien que van los ensayos y el gran esfuerzo que ha hecho todos estos meses para que el resultado sea el mejor posible.

Este martes, Rosa se ha encomendado a sus creencias espirituales, y ha dejado un significativo post en sus stories: "Nuestras voces tienen el poder de mover el corazón de las personas, de cambiar la sociedad e inclusive el mundo. Y comenzaremos un nuevo avance en el momento que damos voz a nuestras ideas", ha escrito, recurriendo a la frase del filósofo budista Daisaku Ikeda. Y Rosa, sentenció: "Mi momento". Algo que bien nos recuerda a su célebre "es mi momento y quiero vivirlo" tras ganar Supervivientes 2011. Ahora, a por el teatro.