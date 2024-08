El día que la Policía casi detiene a Joaquín Reyes al pensar que era Puigdemont: "Un jubilado alertó a los agentes"

Joaquín Reyes se ha puesto en la piel de numerosos rostros conocidos de nuestra sociedad, entre ellos, Carles Puigdemont. De hecho, la representación del expresidente de la Generalitat llegó a ser tan fidedigna que incluso confundió a un hombre que, al pensar que el político estaba a pocos metros de él, alertó a la Policía. El propio humorista lo contó el pasado mes de mayo con motivo del 18 cumpleaños de El Intermedio, programa donde trabaja el cómico.

Reyes grabó el polémico sketch en pleno procés, en el año 2017. "Es un programa que a mí me ha enseñado cómo funciona de verdad este país", contó en el aniversario del espacio de Atresmedia. Las imágenes de aquella grabación se han hecho virales este jueves debido al regreso a España de Puigdemont tras siete años en el exilio.

"España funciona como un reloj, y lo digo por experiencia", afirmó Joaquín Reyes en su momento, desatando las risas del plató, donde destacó que la imitación fue una "brillante idea". "Hablamos de la época en la que no había amnistías ni indultos y un jubilado alertó a la Policía de que el fugado de Waterloo se refugiaba en un parque de Torrejón de Ardoz, que es donde estábamos grabando", añadió.

Nunca olvidar cuando un pavo denunció que Puigdemont estaba en Torrejon de Ardoz. Y era Joaquin Reyes haciendo un sketch en Parque Europa. pic.twitter.com/HzsNwlwPEJ — Pep Jimenez ????? (@pepjimenez83) August 8, 2024

Los agentes no "tardaron ni cinco minutos" en ir al lugar para detenerle. "España es un país en donde puedes contar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando las necesites", reflexionó el humorista, que afirmó que eso le da "confianza", bromeó el cómico.

¿Dónde está Puigdemont?

Horas después de su primera declaración pública en el Passeig Lluís Company, el político de Junts per Catalunya, casado con Marcela Topor, se encuentra en paradero desconocido. No ha sido detenido tras su llegada al Parque de la Ciudadela. Los Mossos d'Esquadra no han dado con su paradero tras cuatro horas de búsqueda.

Un hecho que ha revuelto las redes sociales, en las que personalidades como Arturo Pérez-Reverte han expresado su opinión, eso sí, tirando de ironía. "Mortadelo y Puigdemont", ha expresado en X el escritor. Y a él se ha sumado, también, el periodista Jordi Évole, que ha comparado la situación con una serie de Netflix.