Jorge Javier desvela que el día que sufrió el ictus se fue de marcha: "Luego tuve sexo esa noche"

Jorge Javier Vázquez cumplió 54 años el jueves pasado, y tras un año más movidito que una montaña rusa, vuelve a ser el presentador de moda: con varios programas en antena, y con buenas audiencias, habiendo renovado con Mediaset hasta 2027 y estrenando un formato diario que comienza este lunes ocupando el lugar de Así es la vida, después del informativo y antes de TardeAR. Eso le tiene de promoción y concediendo entrevistas. Si hace días contaba en Informalia que el ritmo frenético de Sálvame le impedía asimilar lo que estaba ocurriendo, este domingo cuenta en El País cómo fue lo del ictus que tuvo en 2019.

Recuerda el presentador que sufrió el accidente cardiovascular "en una discoteca en Marrakech". El badalonés explica que cuando recobró el conocimiento, siguió bailando: "Luego tuve sexo esa noche", añade. "Al día siguiente acabé en un after", relata. "Solo tengo buenos recuerdos del ictus. Hasta la semana siguiente, que fui al hospital, no me enteré de la gravedad. Después tuve estrés postraumático y una depresión. Fue la primera vez que tomé pastillas, Prozac. Para mí fueron mucho peor la pandemia y la muerte de Mila Ximénez. El ictus fue un contratiempo. Aunque el médico me dijo que había estado a punto de morir".

El escalofriante relato de Jorge Javier Vázquez estaba de baja justo hace ahora un año, con el universo Sálvame recién exterminado, igual que el Deluxe, y sus amigos, los productores del programa, a punto de ser puestos de patitas en la calle por parte de Alessandro Salem, sucesor de Paolo Vasile y actual jefe de Jorge Javier.

Todo ha cambiado: acaba de renovar su contrato con Mediaset, triunfa con Supervivientes All Stars y regresa a las tardes de la cadena con El diario de Jorge, una versión de El diario de Patricia, el talk show que se emitió con éxito hace veinte años. Es una incógnita cómo funcionará pero por si acaso el filólogo tiene ya deberes para la próxima temporada: también presentará Gran Hermano, Supervivientes y Hay una cosa que te quiero decir.

En la entrevista de El País también recuerda Jorge Javier que hace un año él pensaba en el despido y en la indemnización: "Mi madre estaba muy preocupada. Cuando le expliqué lo que me tenían que pagar, me dijo: "Voy a rezar para que te despidan".

También se moja en cuanto a su significación ideológica, además de decir que en eso no tiene nada que ver con su compañera de cadena, Ana Rosa Quintana: "Empecé a hablar más de política en la pandemia. Pero me di cuenta de que en los programas de entretenimiento no hay que echar leña al fuego. Estamos viviendo una época tan polarizada. Todo el mundo sabe que voto a Pedro Sánchez, que estoy a favor de la amnistía, que el juez Peinado ya no sabe qué hacer para hacer el triple salto mortal en el caso de Begoña Gómez.