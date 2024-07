La Pija y la Quinqui: "Nos sigue poca gente, pero le sonamos a mucha gracias a Pedro Sánchez"

La entrevista que La Pija y la Quinqui hicieron hace justo un año a Pedro Sánchez, en plena campaña electoral del 23J, puso en órbita a Mariang Maturana y Carlos Peguer, por entonces dos estrellas emergentes del inmenso universo de los podcast (y de Tik Tok). Aquella charla, y otras, como la de Rosalía, han impulsado su carrera y les ha permitido compaginar su proyecto en las redes con otros que les han acercado a la televisión clásica. Lo hicieron en TVE con los debates de El Conquistador, luego en RTVE Play y ahora en Flooxer, el canal en abierto de Atresplayer.

Este domingo, 28 de julio, la plataforma estrena el dating show Si lo dice mi madre, un programa donde concursantes anónimos tendrán tres citas con tres pretendientes y sus madres, las cuales llevarán las riendas de los encuentros, con el fin de que sus hijos o hijas salgan con la mejor pareja. En este nuevo programa, los solteros no pueden hablar, pero sí pueden hacer una pregunta escrita y sus madres llevarán a los encuentros objetos que les representen o definan.

¿Es posible conocer a una persona a través de su madre?

Mariang Maturana: Ni de coña. Es imposible. Las madres tienen esa cosa prepotente de '¿Quién te va a conocer mejor que tu madre?' Pues literalmente todo el mundo con el que hable 30 segundos.

Carlos Peguer: A través de la madre puedes conocer a la persona que ella cree que es. Tu familia solo conoce una versión de ti.

¿Dejaríais que vuestras madres eligieran a vuestras parejas?

M.M: No. Tendría que pasar la nada absoluta para decir a mi madre que me busque un churri.

C.P: Si estoy en una etapa de la vida en la que estoy aburrido, igual sí, pero por darle un poco de vidilla.

Las madres del programa llevan objetos que definen a sus hijos. ¿Qué os representaría a vosotros?

M.M: Soy una persona que destaca por no saber hacer nada, no tener ninguna cualidad y no tener ningún hobby. O sea que, igual un vaso de agua...

C.P: Me gustaría que mi madre llevase una coctelera para hacer un margarita, porque para mí es muy importante beberse un margarita, o dos o tres, todos los sábados.

Entre un vaso de agua y un margarita...

M.M: La pija y la quinqui.

¿Estáis a favor de opinar de la pareja de vuestros amigos?

C.P: No puedes opinar si solo te cae mal, pero cuando empieza a ser un hijo de puta, sí. Yo intento callarme con mis amigas, que siempre eligen a los mayores subnormales, y yo lo veo venir. Cuando ellas me dan pie, yo ya les digo todo lo que pensaba. En ese momento, soy como un dique que se abre.

Estáis viviendo un boom desde hace un año, ¿os da vértigo?

M.M: No, porque si fracaso es culpa de quien me ha contratado. Desde el momento en que se me ha puesto una cámara delante he dicho: soy una inútil, no sé hacer la 'o' con un canuto y ni siquiera sé pronunciar todas las sílabas de las palabras.

C.P: No me da vértigo porque tenemos el podcast que es nuestro motor y es un chicle que podemos estirar bastante. Es nuestra red de seguridad que nos hace estar relajados. Además, ahora tenemos más tablas que antes.

M.M: La diferencia sustancial en este tiempo ha sido la pérdida de vergüenza total y absoluta.

Mucha gente os conoció gracias a la entrevista de Pedro Sánchez. ¿Lo habéis notado?

C.P: Yo sí lo he notado en el último año que nos paran más por la calle y nos reconocen más. Aunque nuestro público sigue siendo gente de nuestra edad, entrevistas como la de Pedro Sánchez o Rosalía han hecho que le sonemos a más gente. Porque la gente que te sigue es poca pero la gente a la que le suenas es mucha.