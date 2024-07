Adiós a una de las colaboradoras de 'Aruser@s': no volverá al programa de La Sexta la próxima temporada

El equipo de Aruser@s, uno de los programas de mayor éxito de la televisión en la franja matinal, volverá dentro de unas semanas a despertar la programación de La Sexta, pero lo hará con una ausencia: una de las colaboradoras de este formato no estará en la nueva temporada que arrancará el próximo 26 de agosto.

Alba Sánchez no seguirá en el nuevo curso junto al resto del equipo que capitanea Alfonso Arús, a pesar de que ella misma se despidió de los espectadores hace unos días emplazando a sus seguidores al comienzo de la temporada 2024/2025. "Es un privilegio poder explicaros cositas desde este plató. A partir del 26 de agosto, si queréis, volvemos a madrugar juntos", dijo entonces en sus redes sociales.

Recientemente, a través de su perfil de LinkedIn, ha trascendido que ya no seguirá en La Sexta y que está en búsqueda activa de empleo. "Finalizo una etapa maravillosa como colaboradora en Aruser@s", escribió.

Sánchez ha dado más detalles a través de unas declaraciones ofrecidas en El Periódico. "Fue una sorpresa. Recibí la noticia estando de vacaciones y me costó digerirla. Han sido cinco años intensos, muy bonitos y divertidos pero, sobre todo, cinco años en los que me he dejado la piel", indica la periodista. "Me entristece tener que irme de esta manera, pero estoy orgullosa de cómo he crecido. Afronto el futuro con fuerza e ilusión".

Aruser@s es uno de los programas más exitosos de La Sexta y forma parte de la columna vertebral de su programación diaria. Finalizó la temporada con récord de audiencia, con casi un 18% de share, prácticamente el triple que la media de la cadena (6,5%).