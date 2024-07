Pablo Iglesias se revuelve contra Nacho Abad en un tenso encontronazo: "Deberías disculparte y arrepentirte"

La entrevista que Nacho Abad hizo hizo en el programa En boca de todos (Cuatro) a Pablo Iglesias estuvo marcada por la tensión a propósito de la absolución del ultra al que el exvicepresidente del Gobierno e Irene Montero denunciaron por acoso en su casa de Galapagar.

El rifirrafe estalló cuando el presentador preguntó al exlíder de Podemos si se arrepentía de haber llamado "jarabe democrático" el escrache "tan violento" que en su día sufrió Cristina Cifuentes. Previamente, el presentador había dejado claro a su invitado su punto de vista: "Creo que lo que sufrieron usted y su mujer a nivel humano fue una barbaridad".

Iglesias, sin embargo, se revolvió contra Nacho Abad por la pregunta sobre Cifuentes. "En este caso, el que está demostrando un pecado es usted, y perdone la sinceridad, porque con lo que dice parece que quiere dar a entender que me lo merezco", arrancó Iglesias. "No he dicho eso. Le he preguntado que si usted se arrepiente de haber justificado el escrache a Cifuentes o a Soraya Saénz de Santamaría con su bebé recién nacido", apuntó Abad.

Sin embargo, el exvicepresidente mantuvo su línea argumental. "Usted debería disculparse y arrepentirse porque está pretendiendo decir que me lo tengo merecido", insistió Iglesias. "Yo jamás he estado en casa de Soraya Saénz de Santamaría ni de Cristina Cifuentes. Si hubiera estado una sola vez, habría acabado en la cárcel como cualquier persona que hubiera hecho eso. Esos casos de escrache no se pueden comparar con un acoso sistemático de siete meses. Yo jamás he ido a la casa de nadie", manifestó el político. "El problema es que usted quiere dar a entender que yo me lo busqué por hablar de jarabe democrático, pero no se puede comprar".

Iglesias continuó: "Lo que ocurre con una parte de la judicatura y el periodismo es que están justificando el acoso fascista. Incluso puso un ejemplo. "Imagínese que partidarios de Podemos fuesen a su domicilio a protestar por su línea editorial y decir que usted está ahí por habérsela chup*** a Vasile en 2012... ¿se imagina qué ocurriría si un juez dijeses que es derecho a la protesta?", se defendió Iglesias.

En ese punto, Nacho Abad retomó la conversación para defenderse. "Me encanta que usted se exprese en libertad y puede criticarme las veces que quiera y a su gusto", dijo. A continuación le recordó que "antes de hacerle la pregunta, le he dicho que creo que no estaba justificado lo que le han hecho, que fuesen a su casa. He dicho que a nadie nos gustaría y que me parecía una barbaridad".