Claudia Salas sorprende con su confesión sexual a La Resistencia: "Cuando estoy nerviosa digo la verdad"

Claudia Salas se ha sentado este jueves en La Resistencia para promocionar la octava temporada de la popular serie Élite, la que será la última. Una entrevista en la que no ha querido dejarse nada en el tintero y que ha sorprendido con su confesión a David Broncano sobre cuanto dinero tiene en la cuenta y la regularidad con la que tiene sexo, las icónicas preguntas del programa.

En la serie que se centra en los estudiantes de Las Encianas Claudia Salas da vida a Rebeca, una nueva rica que revoluciona a todos con su llegada a la exclusiva urbanización en la que vive al lado de otros hijos de ricos. La cuenta atrás para el estreno de la nueva temporada ya ha comenzado. El próximo viernes 26 de julio la aclamada ficción estará disponible en Netflix, pero antes de eso aún queda mucho por hacer.

Adentrándose en la parte más jugosa de la entrevista llegaba el momento de las preguntas más íntimas. David Broncano ha arrancado siendo lo más cercano posible: "¿Qué nivel de honestidad vas a manejar?". "Todo todo. Yo cuando estoy nerviosa digo la verdad", ha respondido la actriz afirmando que está lista para hablar.

En lo relativo al dinero que tiene en la cuenta bancaria, no ha dudado en explicar sus inversiones y dar detalles sobre su Declaración de la Renta: "Me acabo de comprar una casa. Bueno, me acabo de comprar una hipoteca. Entonces tengo una hipoteca de 186.000 euros. Bueno, creo que 184.000 ya. Y ahora viene la declaración de la renta, que me quitan 15.000, que no está mal eh. Así que ciento y pico mil".

El plato fuerte de la noche ha llegado cuando Broncano preguntaba sobre la frecuencia de sus relaciones íntimas, lo que ha empezado sorprendiendo: "No he follado nada. Si es que estoy rodando de noche y de día tengo que dormir. Me levanto, me recogen... ni 0,2, estoy reventada, es horrible", ha dicho la joven antes de armarse de valor.

"Mira, te voy a contar la verdad, yo desde que se que vengo ha motivado esto. Entonces a lo mejor, desde que se que vengo, 4 o 5 en una semana. Esa es la verdad", ha confesado antes de la felicitación del presentador: "Esto me lo ha dicho más gente y me alegro".