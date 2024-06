Televisión Vallés suelta un pulla a Yolanda Díaz tras su mal resultado el 9J: "¿Dónde está? No es la primera vez que no aparece"

Vicente Vallés condujo el especial informativo de Antena 3 para analizar los resultados de las elecciones europeas del 9J. El presentador estuvo al frente de un espacio de una hora de duración que comenzó a las 23.00, cuando ya se podía informar de los datos oficiales del escrutinio -antes solo podían hablar de encuestas- que en España dio la victoria al PP (22 parlamentarios), dos más que el PSOE (20).

Vox fue la tercero (6), seguido de Ahora Repúblicas (3). Sumar fue la quinta opción con otros 3 europarlamentarios, los mismos que logró Se acabó la fiesta y uno más que Podemos (2). Con un 4,65% de los votos, el proyecto de Yolanda Díaz se quedó por detrás de sus expectativas, aunque la vicepresidenta no hizo aparición pública en la noche electoral.

Vicente Vallés remarcó esta circunstancia, porque Díaz dejó que la candidata Estrella Galán y el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, dieran la cara en solitario. "Y la pregunta es, ¿dónde está Yolanda Díaz en esta noche electoral?", se preguntó el periodista de Antena 3. "No es la primera noche electoral en la que no aparece Yolanda Díaz, ya ha habido otras en las que tampoco ha estado. En las catalanas, si no recuerdo mal, no apareció en una semana. Y habría que hablar de Galicia, su tierra, donde el partido es extraparlamentario", espetó el presentador.

Vicente Vallés también lanzó un zasca cuando conectó con la sede de Sumar y escuchó a su candidata hablar de la participación en las elecciones o el elevado porcentaje de abstención, mientras alargaba el momento de analizar sus malos resultados. "Está tardando Estrella Galán en analizar el resultado de Sumar. Está hablando de todo menos del resultado de Sumar", criticó el presentador, que reunió un 9,1% de share para Antena 3. Como hemos analizado, Ferreras ganó la noche electoral de las audiencias con cuatro puntos más que La 1.