Televisión Avance semanal de 'La Promesa' de TVE: el trágico momento de Manuel y Curro en la guerra y la verdad sobre la muerte de Pía

La serie de La 1 emitirá cinco nuevas entregas, del capítulo 374 al 378

Conmoción (y datazo de audiencia) en 'La Promesa' por la muerte de Pía: así continúa la serie de TVE en el capítulo 372

Mientras Salvador y María viven un momento feliz, Manuel y Curro pasarán por el peor desafío en la contienda. Esta semana, en la serial de época de TVE el romance entre María Antonia y Alonso se irá cociendo a fuego lento, pues después de besarse, el comportamiento de él habría cambiado. Así, Lorenzo, consciente del cambio de actitud de Alonso, andará con la mosca detrás de la oreja para descubrir lo sucedido. Sin embargo, el plato fuerte vendrá con la confesión de María Fernández a Martina sobre la decisión de Pía de quitarse la vida, mientras la planta noble cree que la antigua ama de las llaves se habría marchado a su pueblo. ¿Se extenderá la noticia por el Palacio? A continuación, un avance de lo que se verá en la serie de La 1 esta semana:

Avance del capítulo 374 del lunes 10 de junio

Alonso se enfrenta con Lorenzo por sus insinuaciones, aunque la tensión con María Antonia es más que evidente. Manuel y Curro tienen la misión de hacer llegar a los ingleses el mapa de dónde está el wolframio, material que puede decantar la guerra. Ayala le regala un precioso collar a Martina, que, cuando va a agradecérselo, siente que la intenta comprar y se lo tira, destrozando el bonsái que le regaló a Margarita. nAdriano no quiere saber nada más de Catalina y esta le escribe una carta de disculpas. Salvador le regala a María Fernández un libro de notas para que siga con sus relatos y Virtudes se enfrenta a Simona y Candela por haber desvelado su secreto. Ricardo decide organizar una discreta vigilia por el alma de Pía y el Marqués la autoriza. Vera propicia un acercamiento con Lope que parece que va a culminar, por fin, en un beso de reconciliación.

Avance del capítulo 375 del martes 11 de junio

El cisma entre Simona y Virtudes sigue presente. La cocinera buscará un acercamiento con su hija con la esperanza de dejar lo malo atrás. Malas son las intenciones de Petra cuando se entera de que otro homenaje a Pía se está fraguando. El ama de llaves hará lo imposible para frenarlo si llegara el caso. Imposible parecía la reconciliación entre Catalina y Adriano, pero una carta de ella puede hacer que la situación dé un giro de ciento ochenta grados. Lorenzo sigue dándole vueltas a qué ocultan María Antonia y Alonso, por lo que hará un último intento de acercamiento con ella. Lope revela a Vera que tiene problemas de dinero. La mala vida que lleva a espaldas de todos empezará a tener consecuencias graves para su salud.

Avance del capítulo 376 del miércoles 12 de junio

Tras el desvanecimiento de Lope, Jana, Salvador y Vera se vuelcan en su recuperación mientras intentan cubrirlo para que nadie se percate de que no está trabajando. Alonso ha dejado bien claro a María Antonia que no está enamorado de ella, provocando un profundo malestar en la mujer. Por otra parte, Lorenzo despliega sus encantos ante Cruz y María Antonia, y esta última se muestra receptiva. Virtudes reprocha a Candela haber revelado su secreto y esta se impone y le reprocha el gran daño que le está haciendo a su madre. Tras enterarse que Petra está dispuesta a ir en busca de Gregorio para que se haga cargo del hijo de Pía, Jana se enfrenta al ama de llaves de forma amenazadora. Margarita vuelve a enfrentarse con su hija por el incidente con el bonsái de Ayala y Martina accede a pedirle perdón al conde. Sin embargo, el intento no solo cae en saco roto sino que pone en riesgo la integridad del propio Ayala. Mientras, en la guerra, Manuel y Curro se adentran en el bosque en busca de un lugar para pasar la noche mientras alguien los vigila de cerca.

Avance del capítulo 377 del jueves 13 de junio

Tras la crisis de Ayala, los Luján hacen llamar al médico, que les deja con más incógnitas que certezas. Vera sigue cuidando de Lope, con Santos al acecho. La doncella se dará cuenta de que solo hay una forma de que él la deje en paz, a pesar de que es muy desagradable para ella. María Antonia continúa cediendo al interés de Lorenzo, provocando el malestar de Cruz. Mal sigue la relación entre Simona y Virtudes, aunque parece que ambas firman una tregua debido a la complicada situación por la que atraviesa Lope. Y es que todos se esfuerzan por salvaguardar el secreto de Lope, pero Jana y Salvador concluyen que es el momento de decir la verdad.

Avance del capítulo 378 del viernes 14 de junio

Catalina le regala a Adriano el collar que a ella le regaló Pelayo para que el labriego salde su deuda con el banco. Margarita cuida de Ayala para que se recupere y le pide a su hija que sea más suave con él. Rómulo se enfrenta a Petra, que sigue empeñada en que Diego debe estar con Gregorio. Rómulo encuentra una solución radical para frenar las pretensiones del ama de llaves. Manuel y Curro sufren el peor momento, hasta la fecha, en la guerra. Jana y Salvador le cuentan la verdad a Rómulo sobre Lope, y Santos les acaba descubriendo. Cruz pregunta a Alonso y María Antonia qué pasa entre ellos y ambos aseguran que no les ocurre nada. Sin embargo, Alonso le pide a María Antonia que abandone La Promesa.