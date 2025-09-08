Lourdes Ornelas anuncia seis años después el traslado de las cenizas de Camilo Sesto a su mausoleo: "No quiero que se haga un show"

Desde la muerte de Camilo Sesto el 8 de septiembre de hace justo seis años (2019), la vida de Lourdes Ornelas ha estado marcada por el dolor y la preocupación por su hija Sheila Devil, que anunció su transición de género hace ya un tiempo en mitad de la incertidumbre por su estado de salud y las fiestas, el desorden y el alboroto que existe en la famosa casa de Torrelodones.

No todo lo cerca de su hija como le gustaría estar pero pendiente todo lo que puede debido a las circunstancias, Lourdes Ornelas sí ha celebrado una buena noticia: las obras en el mausoleo de Camilo Sesto, en su Alcoy natal, ya han terminado seis años de la muerte del legendario cantante.

Estamos "muy cerca, muy cerquita" de que terminen, ha celebrado la propia Ornelas este lunes en el programa de Sonsoles Ónega, mediante una llamada telefónica. Eso sí, ha aclarado: "No quiero que se haga de esto un show. Y como hay gente a favor y en contra, no quiero que un momento tan importante y serio se vea roto. Hay gente para todo".

En cuanto a las cenizas, por tanto, ha explicado que "se van a trasladar y se va a avisar cuando estén allí". Y, al mismo tiempo, ha anunciado: "Y el museo se abre a principios de enero".

Sobre estas buenas noticias, Ornelas ha destacado: "Aún con todo lo que tengo encima, estoy haciéndolo con todo el respeto del mundo para Camilo. Lo veo y me emociona ver que el agua está corriendo. Hay una persona que se encarga y va a haber flores todo el año. Quiero que sea bonito y que no sea triste", ha sentenciado.

Como decíamos, la principal angustia de Lourdes durante todo este tiempo ha sido el estado de salud de su hija, la cual ha generado una gran preocupación en los últimos años por los malos hábitos; las malas compañías de las personas que deja entrar a su casa de Torrelodones, la que heredó del cantante; y las fotos que sube en sus redes sociales, mostrando que se trata de una persona que no se encuentra bien pero que tampoco se deja ayudar.